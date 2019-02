Venstre vil rive p-huset på Jorenholmen

Det er helt feil å ha et parkeringsanlegg på en av de aller flotteste tomtene i sentrum. Venstre har ment at det heller bør bygges parkeringsanlegg inne i fjellet, men det viser seg at det kanskje ikke går på grunn av både kostnader og problemer med tilgjengelighet. Nå har administrasjonen funnet en løsning der de kan få til et finere, mer skjult og mer funksjonelt parkeringsanlegg i nærheten av Fiskepiren.

I forrige runde med sentrumsplanen fikk Venstre flertall for å bygge det nye anlegget og rive parkeringshuset på Jorenholmen, men i siste runde har nå dessverre Høyre, Frp, KrF og FNB gått inn for å verne Jorenholmen. Vi i Venstre håper at vedtaket som disse partiene gjorde i byutviklingsstyret blir omgjort i bystyret neste måned.

Biler trenger ikke utsikt, folk trenger utsikt. Jorenholmen vil kunne bli et fantastisk flott parkområde og få en flott ny superlekeplass. Det vil være et løft for hele området. Derfor fortsetter Venstre nå kampen for å rive parkeringshuset og gjøre bymiljøet vårt bedre.