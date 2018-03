Ny risiko- og sårbarheitsanalyse for Rogaland: Rogaland er ein trygg stad å bu. Me blir stadig meir avhengige av digitale tenester. Me reiser mykje, ikkje alltid medvitne om kva som blir med heim i bagasjen – og som kan gjera skade. Me byggjer fleire undersjøiske tunnelar, og har gjort oss avhengige av transport og import. Den tryggleikspolitiske situasjonen i verda er meir uroleg no enn på lenge, noko som gjer at me ikkje kan sjå vekk frå tilsikta, uønskte hendingar i vårt fylke òg.

Ny «FylkesROS»

Målet med FylkesROS er å laga eit regionalt risikobilete som skal vera eit felles grunnlag for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i fylket. Analysen skal identifisera risiko og tiltak for å førebygga og handtera kriser. Analysen er laga i samarbeid med Fylkesberedskapsrådet; naudetatane, Heimevernet, Sivilforforsvaret, Lyse, IVAR, Mattilsynet og Haugesund kommune. I tillegg har fleire andre etatar delteke i arbeidet.

Tenk om…

Me har analysert sårbarheita i fjorten samfunnskritiske funksjonar, og sett nærare på kor robuste dei er. Dette er samfunnet sine grunnleggande behov, til dømes redningsteneste og mat-, vass- og kraftforsyning. Me har vidare valt ut tretten risikoområde som er relevante for Rogaland. Dette er naturhendingar, smittsame sjukdommar, store ulykker og tilsikta hendingar. Frå risikoområda er fire hendingar med store konsekvensar analyserte i detalj, gjennom å utvikla konkrete scenario av tenkte, store hendingar.

Utsett til for ekstremvêr

Orkanen Børre blei valt som scenario fordi Rogaland ligg utsett til for ekstremvêr. Ved ei slik hending, er ikkje Rogaland godt nok førebudd. Den einskilde innbyggar har ikkje god nok eigentryggleik (tørrmat, alternativ varmekjelde, batteri osb.). Samstundes er kommunikasjon utfordrande når tele- og ekom-tenester ligg nede. Dette gjeld òg varsling til naudsentralane. Me må rekna med stengde vegar, innstilte ferjer og dårleg flyvêr.

Frykt for spreiing til Noreg

Afrikansk svinepest er ein svært smittsam virussjukdom hos svin, på framferd i Europa. Det er stor frykt for spreiing til Noreg. 30 prosent av norsk svin er i Rogaland, og mange av desse finst på Jæren. Eit tenkt utbrot på fire gardar på Jæren fører til at 3400 svin må avlivast. For å unngå smitte blir det sett restriksjonssoner som rammar 97.000 svin og 90.000 menneske. Restriksjonane rammar både næringsverksemd og daglegliv. Scenarioet viste at me må ha betre rutinar for handtering av avliva svin. Det gjorde oss òg merksame på alle dei samfunnsmessige konsekvensane for alle innanfor restriksjonssonene.

Ei møteulykke med brannutvikling mellom to bussar i Byfjordtunnelen er valt ut som eit døme på ei ulykke med mange døde og skadde. Det skjer ofte mindre hendingar og ulykker i Rennfast, og trafikktala aukar. Med berre eitt løp blir redningsarbeidet krevjande. I vårt scenario blir 191 personar ramma og det er 25 omkomne. Me meiner dei undersjøiske tunnelane bør gjerast tryggare, ved tekniske løysingar i tunnelane, betre opplæring av bilistar og naudetatar, og betre informasjon om sjølvbergingsprinsippet.

Ikkje perfekt, men trygt

Arbeidet med FylkesROS har gjort Fylkesmannen og alle etatane som deltok i arbeidet, meir medvitne om risikoen i Rogaland. Sjølv om det kan oppstå alvorlege situasjonar, og arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap ikkje er perfekt, verken i kommunar eller hos regionale beredskapsaktørar, har me kome fram til at det i all hovudsak er trygt i Rogaland. Me har stor tru på at me saman skal løysa dei hendingane som kan koma i framtida. Analysen skal vera eit felles grunnlag for både førebuande arbeid og handtering av ekstraordinære krisehendingar. Det er laga ein oppfølgingsplan med tiltak som skal sikra at funna i analysen blir følgde opp slik at me blir endå betre.