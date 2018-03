Yrkesfagelever skal få tidligere spesialisering

Målet med fornyingen av yrkesfagene er å gjøre elvene mer klare for jobb, stryke mulighetene for læreplass og motivere flere til å fullføre.

Kommer for sent i gang

Med dagens utdanningstilbud kommer yrkesfagelever for sent i gang med spesialiseringen, og elever får ikke nok kunnskap i faget før de blir lærlinger. Mange elever bruker for mye tid på fag de ikke trenger det første året, fordi elever med svært ulike yrkesfag tar de samme fagene. For eksempel må elever som skal bli frisører følge de samme læreplanene som de som skal bli båtbyggere.

Derfor vil vi ta tre overordnede grep for å gjøre yrkesfagene enda bedre:

Det skal bli mer spesialisering fra start, og mer fordypning underveis. Det vil gi elevene mer praktisk kunnskap før de blir lærlinger.

Vi utvider antall utdanningsprogrammer fra åtte til ti, og løfter samtidig frem IKT, salg, frisør og tradisjonshåndverk. Dette er kompetanse som arbeidslivet etterspør.

Vi faser ut lærefag som nesten ikke har hatt lærlinger de senere årene, blant annet pianostemmerfaget og industrisømfaget. Disse fagene har i flere år nesten ikke hatt lærlinger og er ikke lenger etterspurt i arbeidslivet.

Grepene gjør vi etter gode innspill fra partene i arbeidslivet og vurderinger fra Utdanningsdirektoratet. Vi forsterker regjeringens satsing på yrkesfag. Fra før har vi blant annet økt lærlingtilskuddet med 21.000 kr per kontrakt, og styrket yrkesfagene og fagskolene med 670 millioner kroner i perioden 2013-2018.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at utviklingen går rett vei. I 2017 ble det satt ny rekord i antall læreplasser, og det har vært en kraftig økning i antall lærlinger i offentlig sektor, flere fullfører læretiden og tar fagbrev enn tidligere. I år ser vi en økning i antall søkere til yrkesfag, spesielt til naturfag, byggfag og helse- og oppvekstfag.

Er på rett vei

Vi skal ikke si oss fornøyde, men vi er på rett vei og vil fortsette satsingen på yrkesfag. Vi må også fortsette å benytte 2018 – Yrkesfagenes år – til å prate opp mulighetene som yrkesfag gir.