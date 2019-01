Ta ballen, ikke mannen, Wenche Skorge!

Det vises til Wenche Skorge sitt innlegg i avisen, den 28.12., om klimadebatten. Her sier hun, blant annet: «Klimarealist Martin Hovland slår i bordet med at han er godkjent som «expert reviewer» for to av Klimapanelets rapporter…», og dessuten sier hun at: «Klimarealistene sprer en av de største og farligste konspirasjonsteoriene i vår tid…».

Fikk «hakeslepp»

Til Wenche Skorges opplysning, så ble jeg «klimarealist» (dvs. skeptisk til FN sitt klimapanel, IPCC, sine resultater og prognoser), i 2003, etter å ha lest en kritikk i lederen av tidsskriftet Nature. Her ble det sagt noe slik som: «… nåde den som etter dette skriver kritisk mot IPCC sine resultater…» Til da hadde jeg stolt på IPCC sine prognoser og resultater. Men, nå var det tydeligvis på tide å sette seg inn i detaljene, og jeg leste meg opp på dem. Som fagmann fikk jeg «hakeslepp», – her var det ikke bare et par ting som skurret, men mange. Med årene er det ikke blitt bedre, men bare mye verre.

Her er ett eksempel som også «vanlige» folk kan vurdere selv: I sin siste fagrapport (AR5) sier IPCC korrekt og klart ifra om at det i løpet av de siste 160 år, er blitt ca. 1,2 grader celsius varmere på jorden. Denne oppvarmingen på ca. 0,12 grader pr. tiende år, er veldig lite, spesielt da perioden før 1850 hører til den «lille istiden», eller LIA (Little Ice Age), som startet rundt 1450, da vikingene på Grønland måtte flytte bort, på grunn av kaldere klima.

Det er helt naturlig at det etter en nedfrysningsperiode på jorda, blir gradvis varmere. Dessuten kan denne svake og langvarige oppvarmingen forklare hvorfor konsentrasjonen av gassen CO₂ øker i atmosfæren, – den slippes ut av havet, når det blir varmet opp (av solens syklus). Bidraget av CO₂ til atmosfæren, fra vår egen aktivitet, utgjør ca. 3 prosent av det naturen selv gir.

Usikkert

IPCC har stadig oppdatert sine beregnede framtidsprognoser, på økende oppvarming. Men, veldig få av disse prognosene har slått til. Dessuten er det svært usikkert om de overhodet kommer til å slå til heller. Hva om klimaet etter hvert utvikler seg i «feil» retning, og det blir kaldere? Dette scenariet har de ikke tatt hensyn til i det hele tatt.