Vi erkjenner at hun har det best der hun er. Det betyr ikke, slik Kåre Reiten antyder (Aftenbladet 10.1.), at vi går imot egne prinsipper og verdier. Det betyr at vi klarer å innrømme at her, i denne saken, har Hanne det best der hun har bodd og slått rot de siste tre årene. En privat bolig, so what? Er ikke det beste for Hanne det som teller?

Og bare så det er sagt, tallenes tale sier ikke nødvendigvis at det er billigere at Hanne bor i kommunal regi. Men det visste du gjerne allerede? Så hvorfor vil du flytte henne, egentlig?

Forøvrig, Ap har aldri stått på barrikadene for private aktører, du har helt rett i at vi ønsker markedet godt regulert. Det har vi tenkt å fortsette kjempe for. Vi har derimot ikke tenkt å skyve en autistisk, ung dame foran oss.

Til sist, for ordens skyld, dette er jo et syn som også støttes av andre partier i posisjonen – at Hanne har det best der hun er. Så hvorfor så stor aggresjon mot oss og ikke din egen og viktigste samarbeidspartner Frp?

Se innslaget på NRK Rogalands distriktsnyheter (1.54 min. ut i sendingen)