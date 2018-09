Bompenger kan være ulønnsomt

Bompengeordninger er nødvendig for å finansiere nye veier og kollektivtransport. Påstanden blir gjentatt så ofte at vi alle står i fare for å tro på påstanden. Det er som om vi har glemt statsbudsjettet og statens ansvar for skatteinnkreving. Kravet om effektivitet og sosial profil er borte. Bompenger er en form for skatteinnkreving og har som alle former for skattlegging utilsiktede konsekvenser.

Bompenger har den konsekvens at vi begynner å opptre mindre rasjonelt enn vi ellers ville gjort. Bompenger gjør det dyrt å bruke veier som allerede er bygget og fører til at innbyggerne bruker ferdige veiene mindre enn de bør.

Blir for få som bruker veien

Gode veier fører til at produktiviteten går opp og levestandarden stiger, men det forutsetter at de blir brukt. Mennesket er imidlertid rasjonelt og søker alltid etter de mest økonomiske løsningene, og blir det mest rasjonelt å kjøre omveier, sykle eller å gå fordi bompenger gjør det for dyrt å bruke bil, så gjør vi det. Bompenger er i et slikt perspektiv samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Å hindre innbyggerne å bruke veier som allerede finnes, er rett og slett svært lite fornuftig. Bruk av bompenger kan faktisk føre til at store veiprosjekter som i utgangspunktet er samfunnsøkonomisk lønnsomme, blir ulønnsomme, det blir for få som bruker dem.

For det andre er bompenger en svært lite effektiv måte å kreve inn skatt på. Vi har allerede velfungerende systemer for skatt og avgifter. Bompengeordningens svært negative sosiale profil understreker ytterligere svakheten med denne typen skattlegging.

Bompenger er imidlertid fornuftig dersom man må begrense trafikken i et gitt område. Da kan man sette nivået på bompenger så høyt at trafikkmengden kommer ned til den størrelsen man mener er fornuftig. I enkelte storbyer har man gjennomført dette med suksess. Når veinettet er et begrenset gode, det vil si at man ikke har mulighet til å bygge ut mer, og kapasiteten er sprengt, er bompenger en god løsning. Da får man den optimale samfunnsøkonomiske løsningen: De med størst betalingsvillighet bruker veien.

Man snakker mye om køene i rushtiden på Motorveien til Forus, men hvis det er der skoen trykker, så er det bare tilgangen til Forus som bør reguleres med bompenger, og da kun i rushtiden. Resten av døgnet bør det være gratis å bruke de samme veiene, noe annet er samfunnsøkonomisk ufornuftig.

For kostbare prosjekter

Det hevdes at vi trenger bompenger for å bygge ut nye kollektivtransportløsninger. Til det er det å si at dersom kommunene på Nord-Jæren planlegger prosjekter så store at de trenger denne typen finansiering, tyder alt på at prosjektene rett og slett er for kostbare.