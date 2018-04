– Hei, vennen min, har du hatt det fint i bursdagen til Lise?

– Ja, kjempekjekt! Men du mamma, jeg så noe rart der. Moren hennes la tallerkener og glass i vann med masse skum oppi, og så børstet hun dem, og tørket dem med et håndkle etterpå. De asjettene og glassene var forresten mye tyngre enn de vi pleier å bruke. Var ikke det rart?

– Å, mener du at hun vasket opp? Driver hun virkelig med sånt?

– Ja – men det gjør ikke du, ikke sant? Når vi har selskap så tar vi det bare i en sort sekk, så blir det borte vekk, ikke sant mamma?

– Jo, du vet, vi har jo handlet inn så mange fine ting til fest. Sølvskjeer, kakefat, fine fargerike asjetter og drikkeglass og masse annet – det er så lettvint, når vi kan dekke dét flotte bordet og så bare kvitte oss med alt sammen etterpå. De har jo alt på Staples, og det koster ikke mye heller. Bare 39 kroner for en dekketallerken i gull, og det samme for fem kakespader i sølv.

– Ja, jeg synes også det er kjempefint. Alt passer sammen, det blir skikkelig lekkert! «Bli best på fest» sto det utenpå den fine brosjyren som kom sammen med avisen (Aftenbladet 23. april, red.anm.) her om dagen. Og så var det ni sider med knallstilige ting inni. Du er aller best, mamma!

– Tusen takk, jenta mi! Ja, jeg prøver jo å følge med i tiden. Du vet, å stå og vaske opp etter et selskap er fullstendig bortkastet tid, når jeg heller kan prate med deg eller gjøre andre viktige ting.

Fine ballonger som flyr

– Så fint, mamma! På bursdagen min har jeg lyst på de sølvfargede glassene med stett, de er sånn som voksne bruker. Og så vil jeg ha det rosa bestikket og asjettene. Og forresten, i brosjyren står det at de har sånne fine ballonger som flyr opp i lufta også!

– Ja, det skal vi jammen kjøpe! Heliumballonger heter de. Så kan alle på festen få en sånn fin ballong, og så lar vi dem fly til værs! Det er vel artig?

– Å, du er en knupp, mamma! Jeg gleder meg masse alt! Det blir skikkelig prinsessebursdag, med sølvduk og sølvfat og sølvbestikk og masse annet fint. Og så de ballongene, det kommer alle til å elske! Så gøy når de flyr av gårde!

Så lenge det er på tilbud

– Ja, det er jeg helt sikker på. Vi kan kjøre til Forus og handle alt i morgen, så lenge det er på tilbud. Vi må bare huske på å kjøpe med oss nok sorte sekker. De koster heldigvis bare ti kroner for en hel rull.

– Joho, kanskje vi finner enda flere fine ting også! Men du mamma, nå kom jeg på noe helt annet, som jeg synes er veldig trist. Vet du hva frøken fortalte på skolen i dag?

– Nei, hva var det for noe, vennen min?

Christoph Noever/UiB /NTB scanpix

Død hval

– Hun sa at noen hadde funnet en hval som var død, fordi den hadde spist plastposer. Hun viste bilde også. Det var ekkelt. Og så var det visst en strand som var veldig grisete fordi noen hadde latt alle tingene etter festen ligge igjen der. Og frøken sa det kunne drepe dyrene og ta flere hundre år før det var vekke. Er ikke det dumt at noen gjør sånn, mamma?

– Jo, kjempedumt, jenta mi. Folk må jo kunne tenke litt!