Aldersgrenser i arbeidslivet er for tiden under debatt i flere ulike sammenhenger. Drivkraften bak dette er først og fremst at vi lever lenger her i landet, og at vi derfor er nødt til å delta i flere år i arbeidslivet før vi pensjonerer oss for derved å bidra til velferdssamfunnets bærekraft.

Slike endringer skaper selvsagt både engasjement og debatt, og det er ikke å undre seg over at grupper med tungt og/eller belastende arbeid – som f.eks. politi, militæret og innen helsesektoren – som i dag har forskjellige former for særaldersgrenser, blir bekymret.

Aldersgrenselov fra 1950-tallet

På et generelt nivå hevet Stortinget den generelle aldersgrensen i Arbeidsmiljøloven fra 70 til 72 år. Imidlertid ble det ikke foretatt en tilsvarende endring for statsansatte, som har en egen aldersgrenselov som stammer helt tilbake fra 1950-tallet. Her er 70-årsgrensen fortsatt gjeldende, på tross av at regjeringen i flere regjeringserklæringer har sagt at grensen også skal heves der.

Dette har stor interesse for visse gruppe i staten, og da kanskje særlig for den gruppen jeg selv representerer, nemlig akademikerne. Vi har bak oss lange utdannings- og kvalifiseringsløp, og vi er ofte kommet opp i femtiårene før vi egentlig er faglig sett på topp. Samtidig er arbeidssituasjonen sjelden særlig fysisk belastende, og det meste ligger til rette for å stå i arbeid lenger.

Det er da svært vanskelig å forstå at regjeringen ikke har klart å foreta den endringen i loven som gjelder oss statsansatte, når den altså har erklært at de vil gjøre det.

Høyt kvalifiserte presses ut

I mellomtiden presses det stadig ut høyt kvalifiserte ansatte på grunn av at de fyller 70 år, på tross av at hverken de selv eller deres kolleger og ledere har noe ønske om dette. Dette er særlig påfallende i disse dager da det melder seg et rekordhøyt antall søkere til høyere utdanning, og da en ønsket kapasitetsøkning forutsetter kvalifiserte og erfarne ansatte.

I Jeløyaforhandlingene fikk Venstre gjennomslag for å gjenta løftet om denne hevingen av aldersgrensen i staten, og jeg vil derfor gjerne utfordre forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø, både som venstrerepresentant og som min øverste overordnede, til å forklare meg hvorfor ingenting skjer.

Eller aller helst: At hun får noe til å skje!