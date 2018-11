Bruk blinklys i rundkjøringene

Kjører man inn i et vanlig veikryss og det skal endres kjøreretning ved f.eks. å svinge til venstre, ja, da signaliserer man det ved bruk av bilens blinklys. Dette av minst to grunner: For det første er det en pålagt gjennom vegtrafikkloven, for det andre er det meget praktisk signalisering til andre trafikanter om hvilket veivalg en foretar. Dette gjør at andre kjørende kan planlegge sin kjøreadferd ut fra observert bruk av blinklys.

Rundkjøring, fortsatt veikryss

Hvis man senere skulle kjøre inn i det samme veikrysset og også denne gang skal svinge til venstre, men krysset har i mellomtiden blitt omregulert til rundkjøringskryss, ja, da slutter mange av en underlig grunn å bruke blinklyset. En befinner seg fortsatt i et veikryss, det å svinge til venstre er fortsatt å endre kjøreretning, men å signalisere/informere andre om dette, ja, det opphører for mange når vegvesenet har plassert en rund betongkonstruksjon midt i krysset. I stedet for effektivt og sikkert kunne «planlegge» egen videre kjøring i krysset, må en nærmest stoppe opp for å gjette/vurdere hvilket overraskende veivalg møtende/kryssende bilister måtte velge. Likegyldig, arrogant og dårlig kjørekultur på denne måten skaper irritasjon og frustrasjon i stedet for smidig, funksjonell, trygg og forutsigbar glid i trafikken. Det virker som om enkelte sjåfører har en egoistisk kjørekultur, hvor en bokstavelig talt gir blaffen i andres behov for trygg ferdsel.

Latskap i trafikken

Jeg har i mange år kjørt rutebuss i vårt byområde, så jeg tør hevde å ha «dekning» for beskrevne latskap i trafikken. Til de mange «blinklys-syndere»: Endrer du kjøreretning – informer dine møtende medtrafikanter, slik at vi andre kan handle ut fra hva vi observerer– ikke ut fra hva vi må gjette oss til. Ditt bruk av blinklys er «hjelpemidlet» som forventes brukt til hva det er ment for – å angi ny kjøreretning.