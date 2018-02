Venstre er på lag med dyrene

Venstre fikk i den nye regjeringserklæringen gjennomslag for å legge ned pelsdyrnæringen. Det er en viktig seier for bedre dyrevelferd. Det er trist at leder i Rogaland Bonde- og Småbrukarlag, Nils Melbøe, sist uke bruker tid på å kritisere dette i Aftenbladet.

Dagens pelsdyrnæring er basert på hold av aktive rovdyr i små nettingbur. Driftsformen betyr at dyrene ikke får tilfredsstilt naturlige atferdsbehov. På tross av gode intensjoner i næringen, viser det seg at det fortsatt er store problemer med tanke på dyrevelferd.

Mink og rev i bur viser tvangsatferd, redsel og selvskading. Dermed har det lenge vært opplagt for de som arbeider tett på dyrene, at dette er noe som vi må få slutt på. Den norske veterinærforening, Veterinærinstituttet og Rådet for dyreetikk har i flere år tatt til orde for å avvikle pelsdyroppdrett.

Gjennomslag for dyrepoliti

Vi trenger flere i Norge som bryr seg om dyrene. De trenger våre stemmer mer enn noen gang. I dagens samfunn går dessverre økonomisk vekst mange ganger foran dyrevelferd. Venstre har de siste årene fått gjennomslag for flere gode tiltak som støtter bedre dyrevelferd. I 2016 fikk Venstre gjennomslag for oppstart av dyrepoliti i Rogaland.

Nå har Venstre fått gjennomslag for at pelsdyrnæringen skal legges ned i løpet av de neste årene. For å få til det på en grei måte så gis det nå inntil sju års omstillingstid, og samtidig gis det omstillingsstøtte. Venstre er fair med å gi dem som skal avslutte en næring en mulighet til å begynne med noe nytt.

Luksusprodukt

Norsk pelsdyrnæring produserer et luksusprodukt som ikke bidrar til matsikkerhet i Norge. Det bidrar heller ikke positivt til kulturlandskapet. Derfor er det merkelig at engasjementet er så stort for å bevare denne næringen. For Venstre har det i mange år vært klart at vi må få avviklet hele næringen av dyrevelferdshensyn. Vi håper flere i valgene framover stemmer på et parti som løfter fram dyrevelferd. Vi i Venstre lover å fortsette kampen for bedre dyrevelferd.