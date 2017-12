Den amerikanske presidenten Lyndon B. Johnson (LBJ), kjent som en rå maktpolitiker, er tilskrevet følgende utsagn: «Make them deny it.» La dem benekte det. Sleng ut en åpenbar og provoserende usannhet, og la motstanderen gjenta det negative budskapet når man tar til motmæle. Skaden vil da være dobbel, uavhengig av sannhetsgestalten.

Vi skal følgelig i Stavanger-politikken vokte oss vel for å gå i lignende feller. Men selv med LBJ i minne, finnes det utsagn man ikke kan la bli stående ubesvart. Til det er klubben Viking, og saken om Viking Stadion, altfor viktig.

Ap stemte imot videre forhandlinger

Den siste tiden har Høyre og FrP ledet an i en kampanje av dobbeltkommunikasjon og sverting. Sist ut er Frp’s gruppeleder Christian Wedler, som i fredagens avis hevder at Ap og SV «før resultatet av de forhandlingene som de selv var med å bestille er avklart, [har] valgt å hoppe av».

Wedler vet godt at kommunalutvalget i lukket møte den 24.10 fikk fremlagt et innholdsrikt saksfremlegg med 13 bilag som gikk direkte på kjøp av stadion. Gitt hva som fremkom, valgte Ap og SV å fremme et forslag om å avslutte forhandlingene om kjøp. Vi ønsket ikke at rådmannen skulle bruke mer tid og ressurser.

Det ble for øvrig lagt sterkt press og reist tvil om vi i det hele tatt hadde lov til å fremme dette. Selvsagt hadde vi det, og vårt forslag om å be rådmannen avslutte forhandlingene om kjøp ble stemt ned – altså for nær halvannen måned siden.

Dobbeltkommunikasjon

Vi registrerer at høyresiden er presset. Dobbeltkommunikasjonen øker. Overskriften på nyhetsreportasjen i Aftenbladet i går lød: «Frp: – Kan kjøpe stadion, men ikke for å hjelpe Viking». Samme dag i Rogalands Avis lød kvadet: «Penger til Viking er uaktuelt.» Hva forsøker Frp å si her? Skal vi overta gratis, skal vi kjøpe til markedspris? Og hva er markedspris, all den tid ingen er interessert i å kjøpe i markedet, foruten Frp?

Det er paradoksalt at Wedler har så liten tiltro til at selskapet som driver Vikings elitesatsing, men klokkertro på egen evne til å skape «butikk» på arrangementssiden.

Hvor skal pengene tas fra?

Stavangers budsjett skal snart vedtas. Høyrealliansen har allerede satt av 30 millioner til arrangementsatsing, blant annet i Stavanger Forum, hvor Wedler sitter som styreleder. Hvor skal de finne penger til kjøp av Viking stadion når de ikke vil bruke penger på å få fart på ny skole på Storhaug, ny skole i Kvernevik eller på flere sykehjemsplasser? Hvorfor er det viktigere å hjelpe SR-Bank med å få innfridd sitt lån til et aksjeselskap enn å sørge for at vi har nok barnehager på Våland og Storhaug? Hvilke idrettslag og investeringer vil Frp og Høyre kutte i for at kommunen skal få råd til å kjøpe Viking stadion fra aksjonærene?

Undervurderer velgerne

Så til LBJ og amerikanske triks. Jeg ber leserne merke seg Wedlers ord: «Leser du hva politikerne gir som begrunnelse for å si nei til en avtale de ikke har sett, så oser det glede over Vikings ledelses og økonomiske støttespillernes fall», skriver han.

Jeg utfordrer Wedler til å klarlegge hvor det oser av glede, annet i hans hode. Frp og Høyre har selvsagt forsøkt dette fra dag én: Saus saken sammen, og forsøk å fremstille at Ap er imot kjøp som om vi er imot laget Viking og dets ledelse.

Hør bare på Høyres gruppeleder John Peter Hernes på NRK lokalen onsdag: «Opplever jo litt at noen i dag nesten har litt sånn skadefryd over at det går dårlig» [med Viking].

Jeg tror de drastisk undervurderer Aftenbladets lesere, NRKs lyttere og aller minst egne velgere, som føler sterkt for byens fotballag. Men som hos oss er de like tydelig i stand til å skille kjærlighet til klubben fra å bruke kommunens skattekroner på å kjøpe Viking stadion fra Vikings aksjonærer.

Det samme håper og tror vi vil gjelde for Høyre og Frp’s samarbeidspartier KrF og Venstre når saken avgjøres i bystyret den 11. desember.