Ja, slik må det føles for dem som i årevis har jobbet for å ta vare på byens maritime historie. MS «Sandnes» som har fått en rekke priser for sin restaurering, et skip som formidler kulturhistorien med å være Norges mest aktive veteranskip.

Her kan folk komme ombord og få en omvisning, se filmfortelling om skipet og livet ombord i gamle dager – og folk kan ha de fineste selskaper i ekte originale salonger. Skipet går for å være det flotteste bygget i Norge etter krigen. Den gang kostet hun sju millioner, som i dag ville tilsvarer nær 140 millioner. MS «Sandnes» skulle bygges så flott at konkurrentene ikke kunne bygge noe finere.

Uforståelig

Hva skjer nå med byens praktskip? Når den frivillige innsatsen nærmer seg ferdigstillelsen, blir den oppsagt fra sin plass i Vågen. Dette skjer av en uforståelig grunn der HMS-krav for havnen ved levering av varer og tjenester til skipet, representerer fare for forbipasserende. Det er uforståelig at ikke en ordning med avgrensning og gode rutiner kan etableres for å sikre personer som beveger seg på kaiområdet mot farer.

Det er en kjensgjerning at stadig flere og større cruiseskip presses lengre og lengre inn i Vågen, uten å vise særlig omtanke for byens egen trivsel og havnebehov. Er dette hva byens befolkning ønsker?

Den nye kulturplanen for Stavanger skal gjelde fra 2018 til 2025, samt at vi får en ny sentrumsplan som forventes ferdig våren 2018. Her går det klart frem at Stavanger skal markere seg som en sjøfartsby. Identiteten skal videreutvikles, historien formidles, og den maritime næring skal gis gode rammevilkår. Stavanger skal være en kulturby av tilgjengelighet og opplevelser med en styrket frivillighet.

«Flydende gamle Stavanger»

La oss håpe at byens myndigheter ser de fantastiske mulighetene som ligger i den foreslåtte veteranbåthavnen ved Oljemuseet/Stenkarkaien som er tatt med i den nye sentrumsplanen. Dette vil gi byen sin «flytende gamle Stavanger» til glede for byen og regionen.