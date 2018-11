Fredag 2. november gledet vi oss til en nostalgisk konsert med Smokie i Stavanger konserthus, Kuppelhallen. Det var fullt hus med folk i 40–70 års alder som skulle oppleve musikken som har gledet oss stort helt fra midten av 1970- tallet. Bandet leverte flott musikk og godt engasjement. Fantastisk.

Helse, miljø og sikkerhet var grunnlaget for at publikum ikke fikk lov å vise engasjement!

Folk måtte sette seg

Men, fra ca. andre låt og utover konserten løp personalet i Konserthuset rundt i salen og ba folk sette seg ned. Noen begynte tidlig å reise seg opp for å respondere til bandet at de koste seg. De stod ved setet sitt og klappet og sang med på de gode, gamle hitene. Bandet veivet og klappet til oss i salen og viste at de ønsket respons. Det er jo tross alt på denne måten publikum og musikere kommuniserer sammen. Spesielt med rockemusikk. Det er naturlig at man reiser seg, klapper og synger med. Hvis ikke; signaliserer man til bandet at de ikke klarer å engasjere. Vi var flere som etterhvert ønsket å vise engasjement. Men da kom de rødkledde vaktene og ba folk sette seg ned. Hva er poenget med det? Jeg kjente at dette ødelegger hele opplevelsen. Skal vi sitte helt stille og ikke glede oss sammen om musikken? Da kunne vi like godt sitte hjemme, eller løpe en tur med musikken i øretelefoner. Ingen av publikum var beruset, ingen lagde bråk eller ubehageligheter. Det var bare god stemning.

Jeg klarte ikke å holde tilbake, så jeg gikk ut i hallen for å spørre personalet hva som var galt og hvorfor de gikk rundt og dempet gjestene som hadde betalt for billetter? Da fikk jeg beskjed om at det ikke var lov å stå, eller å danse eller å bevege seg ut i midtgangen. På grunn av HMS. Helse, miljø og sikkerhet var grunnlaget for at publikum ikke fikk lov å vise engasjement! I tillegg kunne de opplyse meg om at bandet hadde heller ikke lov å oppfordre til at folk skulle reise seg opp og delta i musikken. Dette er for dumt. Man kan ikke invitere et rockeband til å ha konsert i Stavanger konserthus med slike regler. Dette hadde ingenting med HMS å gjøre. Gledesdrepere er det jeg vil kalle reglene i Stavanger konserthus.

Hvis disse HMS-reglene blir stående, anbefaler jeg konserthuset å kun ha program hvor det er naturlig at publikum sitter stille. Da foreslår jeg diktanalyser og bokbad. Da er det naturlig at folk sitter stille. Ikke en rockekonsert.

Kommer til å bli en lidelse

Billettene var slettes ikke gratis, og vi ble fratatt mye av konsertopplevelsen. Jeg ser at konserthuset skal ha flere konserter fremover. Stakkars Adam Douglas som skal komme til Stavanger for å møte et publikum som blir bedt om å sitte stille i salen. For ikke å snakke om Dr. Hook i januar. Det kommer til å bli en lidelse hvis Stavanger konserthus skal fortsette på denne måten, både for musikere og publikum.