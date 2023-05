Det er fraværsgrensen som skrotes, ikke fraværsreglene

DEBATT: Jeg deler ikke rektor ved Bryne vgs., Ingunn Folgerø, sin bekymring i Aftenbladet 5. mai om at skroting av fraværsgrensen betyr økt skulking.

«Alle er enige om at vi skal ha regler for oppmøte, rett og slett fordi skulk ikke er innafor. Men det er forskjell på å ha regler for fravær, og å ha dagens rigide og urettferdige fraværsgrense», skriver Henrik van der Hoeven.

Henrik van der Hoeven Leder, Stavanger AUF

For det at Arbeiderpartiet nå skroter fraværsgrensen, betyr ikke at fraværsreglement og alle regler for oppmøte skal skrotes. For som Tonje Brenna skrev på russedressen til en russ på Ap sitt landsmøte, da han spurte om hun kunne skrive noe kult på dressen hans: «Du må gå på skolen.». Alle er enige om at vi skal ha regler for oppmøte, rett og slett fordi skulk ikke er innafor. Men det er forskjell på å ha regler for fravær, og å ha dagens rigide og urettferdige fraværsgrense.

Får ikke vitnemål

Å skrote dagens fraværsgrense handler om at man i dag kan være borte i to – 2 – timer i historie før du mister karakteren. Alle har vi tillit til videregående elever, men det er naivt å tro at selv den flinkeste elev ikke av og til kan forsove seg. Men slik reglene er i dag, så er det slik at om man skulle forsove seg og dermed miste to timer historie så mister man ikke bare karakteren i faget – man mister hele vitnemålet, og dermed også retten for å gå videre til høyere utdanning.

Å skrote dagens fraværsgrense handler om at det i dag kan koste opp mot 300 kroner å være syk. Altså 300 kroner for hver eneste gang man er for syk til å gå på skolen. Ikke bare er dette utrolig misbruk av allerede overarbeidede fastlegers ressurser, men det er også sosialt urettferdig. For tenk på de elevene hvor familien hjemme hver uke sliter med å få mat på bordet, tror man virkelig at de tør å spørre foreldrene sine om flere hundre kroner for å gå til legen å få legeerklæring? Jeg tror de, istedenfor å spørre om pengene, tar det fraværet som føres, og setter seg selv i fare for å miste vitnemålet. Å skrote fraværsgrensen er derfor et godt inkluderingstiltak.

Så handler å skrote dagens fraværsgrense om at den eleven som er så uheldig å få både oppkjøring og en kjøretime i en time hvor vedkommende skulle hatt kroppsøving, skal få vitnemålet sitt. For når kjøreopplæring ikke er gyldig fravær, og man har så lite kroppsøving som man har, så setter man seg i den risikoen når man velger å ta førerkortet. For de som er så heldige å kan velge når de skal ha kjøretimer, er det en evig runddans for å slippe fag man har lite av; og for dem som ikke kan velge, må man bare ta risikoen med å kunne miste hele vitnemålet sitt.

Urettferdig og rigid

Så Ingunn Folgerø; alle er enige om å ha regler for oppmøte og fraværsreglement på skolene. Men jeg håper vi kan være enige om at det er utrolig bra og viktig at Arbeiderpartiet nå går inn for å skrote den urettferdige og rigide fraværsgrensen.