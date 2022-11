Høye bølger om cruise

KRONIKK: Den spente politiske situasjon i Øst-Europa har ført til større cruise-aktivitet i norske havner i år. Men er dette noe å feire uten forbehold? Svaret får vi under cruiseturisme-konferansen i Stavanger tirsdag og onsdag.

Det nye «big cruise»-segmentet levner liten tvil om at de største rederiene har til hensikt å hente inn høyere fortjeneste ved å «pynte» de nye skipene med vannsklier og «fornøyelses­parker» på alle dekk. Slik at passasjerene bruker penger om bord og ikke i land.

Arild Molstad

Etter pandemien har en rekke velmente, til dels ukoordinerte turisme-initiativer sett dagens lys, både under denne og forrige regjering. Ofte berører de sårbare deler av norskekystens natur, kultur og fjordsamfunn. At våre kyststrøk står for brorparten av norsk reiselivs verdiskaping, preger dessverre ikke fremdriftstempoet fra det offentliges eller det private næringslivs side.

Agendaen for årets Nasjonal konferanse om cruiseturisme i Norge tyder på at den blir en bedre versjon enn fjorårets i Bergen. Men den har også sine mangler:

Til våren 2023 vil Reiselivsutvalget, ledet av Trine Skei Grande siden august i fjor, fremlegge en offentlig utredning (NOU) som omhandler reisemålsutvikling og besøksforvaltning. Deretter sendes den til høringer. Burde man ikke hatt litt mer hastverk? Og kunne man ikke sluppet ut en uforbindtlig «løypemelding» under konferansen – for å orientere cruise-engasjerte om NOU-ens føringer?

Under cruisekonferansen vil det stilles spørsmål om «big cruise» er «en næring i solnedgang.» Ikke et uaktuelt spørsmål, når verdens største cruiserederi for et par uker siden så seg tvunget til å ta opp et gigantlån på over 2 milliarder dollar til en tosifret rentefot – hvor de satte sin egen cruiseflåte som sikkerhet.

Det er blitt trangt om plassen for store cruiseskip i små havner – som her, hvor man kan skimte Stavanger sentrum bortenfor tre store cruiseskip i Vågen. Regjeringen har gjentagne ganger bekreftet at den står fast ved 2026-vedtaket som forbyr anløp av forurensende cruiseskip i Unesco-fjorder. Utvides ikke vedtaket til andre norske fjordstrøk, vil mange flere kystsamfunns særpreg trues.

Urolige utsikter

Nasjoner som ønsker å satse stadig mer på cruiseturisme, bør være klar over at dette er et reiselivssegment (a) på kollisjonskurs med mange av det grønne skiftets intensjoner, (b) bare unntaksvis er forenlig med andre, mer bærekraftige former for reiseliv og (c) i beste fall leverer kun marginale gevinster til samfunnsøkonomien når miljøregnskapet skal gjøres opp.

Og hvorfor står ikke innholdet i den ferske, internasjonale turismerapporten fra Havpanelet på konferansens agenda? Her har 17 nasjoners erfarne eksperter og forskere vært engasjert (undertegnede innbefattet) i arbeidet som har pågått i tre år – mesteparten finansiert fra norsk side.

Den endelige rapportens fokus er på klodens kystsoner, der hav møter land. Med andre ord, høyaktuelt for utviklingen av norsk kyst-turisme: Om besøksforvaltning, om finansiering av fellesgoder, om Unesco-ikoner som er undervurdert, underkommunisert og underbudsjettert, men som kan berike og beskytte omliggende kultursamfunn og økosystemer som omgir dem.

Turismerapporten, lansert under Ocean-toppmøtet i Portugal i sommer, er i ikke liten grad myntet på cruiseindustriens fremtid, ved å etterspørre innovative vernetiltak som skaper verdier for kystsamfunn og -økosystemer.

Havpanelets omfattende turisme­rapport

burde stått på agendaen under cruise­

konferansen i Stavanger.

Hva vil Norge?

Norge er verdensledende på grønn, marin teknologi. Hvorfor tas ikke denne ekspertisen i bruk i større omfang, både i hjemlige og internasjonale farvann? Her MF «Ryfylke», den første elektriske ferja i rute for Kolumbus.

Hvordan vårt land kan bidra til å løse cruiseutfordringen vil være av stor betydning. I hvilken grad vil store cruiseskip åpne for lokal verdiskapning, flere arbeidsplasser i distriktene og lavutslipp-turisme? Eller kan «big cruise»-forretningsmodellen være i ferd med å gå ut på dato – en konsekvens av det grønne skiftet i vår del av verden?

Hva blir Havpanelets neste skritt? Nå skal Norge og de andre 16 nasjonene respondere på føringene i turismerapporten, og selv bidra med beste praksis – hentet både fra privat og offentlig sektor. «Build Back Better» er målet.

Å vende tilbake til 2019 er ikke godt nok. Heller ikke å ture videre uten at et miljøregnskap skal danne grunnlaget for alle vesentlige turisme-tiltak, spesielt ikke i en tid der naturindeksen, også i Norge, stuper. Og snart vil langt mer krevende kriterier forventes fra EU-kanten hva angår taksonomi og et grønt regelverk.

Også 2017-Veikartet for et bærekraftig reiseliv vil nå etter alle solemerker oppdateres, revideres, konkretiseres og bli mer helhetlig ved å ta inn over seg næringer som påvirker og er påvirket av turismens grønnere kurs.

Internasjonal oppsikt

Norges vedtak om å forby forsøplende skip i norske fjorder fra 2026, har vakt berettiget oppsikt globalt.

Hva Norge nå trenger er en nasjonal, helhetlig og tverrdepartemental plan for kysten, fra Kristiansand til Kirkenes.

Turismerapporten i regi av Havpanelet, utviklet av verdens mest erfarne reiselivseksperter, er et omfattende og nyttig utgangspunkt for å tilføre kyststrøk verden over større lokal verdiskaping. Den burde stått på agendaen når tirsdagens cruisekonferanse tar til.

Havpanelets ordlyd går rett på sak: «Mens kyst-turisme er avhengig av sunne økosystemer for å tiltrekke seg besøkende, bidrar den – slik den utvikler seg – til å true naturverdier og risikere deres fremtid.» Og den fortsetter: «Kyst-turismens gevinster er ikke likelig fordelt – men favoriserer større utenlandske eiere og operatører.»

Rapportens refreng er dette: Pausen forårsaket av en verdensomspennende pandemi ga både næring og myndigheter en unik sjanse til å tenke nytt, innovativt og helhetlig om turisme. Nå er spørsmålet: Vil Norge gripe den?