Ti tips til mer gjenbruk i friluftslivet

DEBATT: Nordmenns friluftsglede har en bakside som vi sammen kan gjøre noe med, vårt store forbruk av turklær.

Nordmenn er i forbrukstoppen når det gjelder klær og utstyr i friluftslivet. Klimaavtrykket er for stort. Det må vi gjøre noe med, og det er heldigvis mulig.

Kristine Bosch Styreleder i DNT ung Stavanger

97 prosent av alle nordmenn deltar i friluftsaktiviteter, viser levekårsundersøkelsen til SSB. Dette høye tallet gjør friluftsliv til den mest populære fritidsaktiviteten i Norge. Det er svært gledelig for alle oss som brenner for å inspirere folk til mer turglede. Samtidig er det trist at vi nordmenn er i forbrukstoppen når det gjelder klær og utstyr i friluftslivet. Klimaavtrykket er for stort. Det må vi gjøre noe med, og det er heldigvis mulig.

Butikkjedene skal ha oss til å kjøpe mer enn det vi trenger. Jeg forstår godt at folk er på jakt etter gode tilbud, men det billigste er å la være å handle. Spør deg selv om du egentlig trenger et nytt produkt.

Selg det som ikke er i bruk

Her er 10 konkrete tips til grep vi turmennesker kan gjøre for å gi turklær og utstyr et lengre liv:

Bruk turutstyret du allerede har og så lenge du kan. Sats på utstyr med god kvalitet. Lær deg hvordan du best tar vare på og vedlikeholder klær og utstyr, slik at det varer lengst mulig. Kjøp brukt om du tenger noe, dersom det ikke kan lånes eller leies. Husk at Frilager og andre organisasjoner låner- eller leier ut mye bra utstyr.

Selg turutstyr du ikke bruker, slik at andre kan få nytte av det. Reparer turutstyr og klær om det går i stykker- flere produsenter tilbyr nå reparasjon. Bruk apper som blant andre Finn.no og Tise, både til bruktkjøp og salg av brukt utstyr og brukte klær. Arranger byttekveld med venner og familie.

Alle kan gjøre litt

Bruk miljøvennlige impregneringsprodukter til klær og sko. Bruk naturmaterialer der det lar seg gjøre. Ull er gull. Gi bort brukte gaver, det kan gjøre med sjarm og kjærlighet. Og bli glad når du selv får en gave som har levd et liv før du fikk den.

Dette er 10 av mange tips til noe vi alle kan gjøre for at vi skal kunne ivareta naturen og miljøet. Gjør hver enkelt av oss mer, sikrer vi at fremtidige generasjoner kan drive med friluftsliv slik som vi har stor glede av. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt, og sammen kan vi inspirere hverandre til et mer bærekraftig friluftsliv og framtidsrettet bruk av naturen. Tenk deg om en ekstra gang før du kjøper noe nytt. En så liten ting kan gjøre en stor forskjell om vi alle hjelper til.