Helsesektoren er kronisk under­finansiert

KRONIKK: Bevilgningene til helsesektoren er stramme fordi de skal dekke flere områder enn det reelt sett er dekning for.

Overskridelsen på det nye sykehuset på Ullandhaug er nå på 500 millioner kroner. Det er ikke mye – bare 5 prosent – og kan lett løses, argumenterer Terje Vareberg.

Terje Vareberg Siviløkonom, tidligere styreleder i Helse Vest

Vi hører og leser til stadighet om kriser i helsesektoren. Vi har nærmest hatt sykehuskrise i minst 20 år. Nå er det fastlegekrise og krise i psykiatrien, rusomsorgen og kommunehelsetjenesten.

Samtidig har vi som samfunn aldri brukt mer ressurser innenfor helse- og eldreomsorg enn nå. Og aldri har flere pasienter fått behandling.

Hvorfor får så situasjonen stempelet krise?

Forventninger og personell

Blant annet fordi vi som befolkning forventer helbredelse for det meste av lidelser. Det er et økende gap mellom på den ene siden våre forventninger og krav og på den annen de ressurser samfunnet stiller til disposisjon.

Det er ikke nok å øke bevilgningene over statsbudsjettet, pengene må omgjøres til ressurser. Det må utdannes flere leger, sykepleiere, helsefagarbeidere osv. Dette tar tid, og det er bare å komme i gang.

Men det er et viktig problem som må løses: Har vi nok folk?

Veksten i arbeidsstyrken er ikke stor. Det fødes få barn, og de få som kommer ut i arbeidsmarkedet, skal først og fremst erstatte et økende antall pensjonister som går ut av arbeidsmarkedet. I tillegg skriker de fleste bransjer etter folk. Det er ingen stor spåmannskunst å si at dette etter hvert ikke går i hop.

Retten til helsehjelp er en fundamental rettighet for befolkningen, og den er et viktig ledd i velferdsstaten. Behovet for helsehjelp vil øke i årene framover, både fordi vi blir eldre og fordi den medisinske vitenskapens framskritt gjør at flere kan få hjelp.

Dersom vi skal unngå at et todelt helsevesen ukontrollert sprenger seg fram på grunn av manglende bevilgninger, må vi ha en ærlig diskusjon om hvordan vi bruker ressursene her i landet. Det kan godt være vi skal bruke mer på helsesektoren på bekostning av andre sektorer i samfunnet.

Skatt som virkemiddel

Jeg tror det er stor vilje i befolkningen for å bruke mer ressurser på helsesektoren, men da fortjener vi politikere som er villige til å gjøre reelle prioriteringer. Det betyr å si ja til det viktigste av det viktige med den følge at de tør å si nei til noe annet.

Mange politikere er flinke til å si ja til det meste, men det hjelper ikke stort når det ikke følger penger med. Prioriteringen begynner i Stortinget. Helsedepartementet med tilhørende etater har en bemanning for å løse de fleste oppgaver. Da virker det ikke troverdig at så snart det dukker opp et problem, blir det nedsatt et utvalg.

Vi må tørre å være tydelig på hva gratis helsehjelp skal omfatte og hvilken helsehjelp vi bør kunne betale litt for å få tilgang til. Vi bør diskutere om vi skal bruke noe mer skatt som virkemiddel. Det er ubehagelig å høre det, men vi kommer ikke forbi at når en tjeneste er gratis, blir etterspørselen tilnærmet uendelig.

Pengene kommer nok,

men er det nødvendig å pine

en hel organisasjon?

500 millioner – mye eller lite?

Det bildet som skapes nå, er at slitne fagfolk rømmer den offentlige helsetjenesten, blant annet til private tilbydere. Bevilgningene er stramme fordi de skal dekke flere områder enn det reelt sett er dekning for.

Bygging av nye sykehus er et godt eksempel på det. Prosjektene står i kø over hele landet, men pengene strekker ikke til. Vårt eget sykehus, nye SUS, nærmer seg fullførelse. Det er Norges største byggeprosjekt på land med en kostnadsramme på cirka 10 milliarder kroner. Så meldes det om en overskridelse på 500 millioner. Mye penger, ja, men det utgjør 5 prosent av budsjettert kostnad. Det må vel, for tida, være eksemplarisk prosjektstyring av et statlig byggeprosjekt.

Overskridelsene på sykkelstamveien, også statlig finansiert, er foreløpig også rundt 500 millioner, men det tilsvarer hele 50 prosent i overskridelse.

Her snakker vi om statens hest og statens havre. Finansieringen av sykehuset kan lett løses gjennom direkte bevilgninger eller rente og avdragsfrihet noen år.

Pengene kommer nok, men er det nødvendig å pine en hel organisasjon?

Dersom man i siste instans må prioritere mellom statlige prosjekter, ville jeg for min del prioritere sykehuset for de mange, og heller utsette sykkelveien for de få noen år.

Blir disse alternativene stilt opp mot hverandre, så kommer nok pengene.

