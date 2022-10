IVAR er profesjonelt og landsledende, Aftenbladet!

DEBATT: Aftenbladet gikk i sin leder torsdag til et noe forvirrende angrep på regionens eget renovasjonsselskap, IVAR. Vi finner det derfor nødvendig å minne om hvorfor klimaendringene krever at kommunene satser ambisiøst på å redusere klimautslippene fra avfallet.

Men behandling av avfall koster. Renovasjonsgebyret i IVAR-kommunene er likevel ikke spesielt høyt sammenlignet med resten av landet. Vi ligger akkurat på snittet.

Stanley Wirak Styreleder i IVAR

Sara Nustad Mauland Nestleder i IVARs styre

IVAR hjelper sine eierkommuner med å oppfylle egne klimamål og kravene fra myndighetene. Søppel fra husholdningene inneholder mye som kan gjenvinnes. IVARS oppdrag er å holde ressursene i kretsløpet lengst mulig og dermed kutte klimagasser fra søppelet til innbyggerne.

IVARS eierkommuner var pådrivere for bruk av ny teknologi da vi fikk ettersorteringsanlegget i 2019. Anlegget ble mer effektivt enn vi våget å håpe på, og sorterte ut tre ganger mer plast enn det innbyggerne fikk til gjennom kildesortering. Anlegget på Forus bidro med en årlig klimagevinst på 35.000 tonn CO₂, noe som tilsvarer de årlige Co₂ utslippene fra om lag 21.000 bensinbiler.

Kommuner våget å tenke nytt

Myndighetskravet for utsortering av plast er minimum 50 prosent innen 2028 og 70 prosent innen 2035. Stadig flere innser at dette ikke kan nås uten ettersortering. Kommuner landet over, for eksempel Oslo og Trondheim, jobber derfor for å få på plass et anlegg av samme type som vårt. Om noen år vil halvparten av Norges befolkning få restavfallet sortert ved å bruke samme teknologi som anlegget på Forus.

IVAR-kommunene var nytenkende på dette området, og vi er stolte over at så mange kommuner følger etter. Dette er også hovedårsaken til at styret i IVAR jobber for å få anlegget opp og gå igjen etter brannen. I denne prosessen skal selvsagt alle steiner snus med hensyn til brannrisiko og for omgivelsene på Forus, men at regionen trenger et ettersorteringsanlegg for at vi skal nå klimamålene, er vi ikke i tvil om.

Men behandling av avfall koster. Renovasjonsgebyret i IVAR-kommunene er likevel ikke spesielt høyt sammenlignet med resten av landet. Vi ligger akkurat på snittet, til tross for at vi allerede har tatt store investeringer i ettersortering og biogass. Dette er investeringer andre kommuner har foran seg. Vår avfallsbehandling har dermed de beste miljøresultatene til helt gjennomsnittlige kostnader. Det er altså ikke dyrt og dårlig som Aftenbladet hevder.

Flere eller færre dunker?

Ettersorteringsanlegget sparte oss for en ekstra dunk til plast. Velger vi vekk ettersortering, må innbyggerne finne plass til enda en dunk i boden eller gårdsrommet. Andre avfallstyper og nye krav og muligheter til gjenvinning har ført til at antallet dunker likevel har økt de siste årene. Både økt forbruk av elektronikk og lovkrav om å sortere hageavfallet for seg, bidrar til dette.

Effektiv gjenvinning av ressursene i søppelet vårt krever innsats fra mange, også fra innbyggerne. Det er likevel ikke et alternativ å la være å gjenvinne det vi kan. Det vil ikke være lovlig, og det vil heller ikke stå i stil til miljøambisjonene til regionen og forventningene fra innbyggerne. Hvis vi ikke erstatter uttaket av naturressurser med resirkulerte råvarer, vil vi ikke kunne bidra til å begrense klimaendringene.

