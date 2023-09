Mediedekning i sort hvitt?

DEBATT: Er Sandnes en så iskald og rigid kommune som man kan få inntrykk av gjennom dekningen av barnevernssaker den siste tiden? Eller finnes det noen nyanser som ikke er belyst?

«Det heter seg at en sak alltid har to sider. I dette til­fellet har vi ikke registrert forsøk på å belyse saken fra flere vinkler», skriver Bodil Sivertsen, kommune­direktør i Sandnes, om Aftenbladets dekning av den aktuelle barnevernssaken om søsknene i Sandnes.

Bodil Sivertsen Kommunedirektør, Sandnes kommune

Debatt

Aftenbladet har i løpet av våren og sommeren publisert en rekke artikler om de fire søsknene som har gått til søksmål mot Sandnes kommune. Søsknene vant frem i tingretten, og kommunen valgte å anke. I Aftenbladet tirsdag 29. august omtales en avtale som ble inngått i 2021 med et femte søsken, og det blir rettet skarp kritikk mot kommunen fordi verken søsknene eller kommunestyret kjente til denne. Dette stiller seg inn i en lang rekke harde ord om kommunens håndtering av saken.

Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne: Vi tar ikke lett på dette. Det er en sak som handler om mennesker og deres skjebner, og det gjør vondt å høre detaljene. Det er samtidig en sak som handler om noen viktige spørsmål for oss som kommune. Vi har nemlig ulike ansvar som drukner i debatten.

Viktige prinsipper

Norske kommuner er bundet av en rekke lover og regler. Vi skal behandle alle saker likt etter likhetsprinsippet, og kan bare i begrenset grad bruke skjønn. Dette fordi risikoen for forskjellsbehandling da øker. Derfor må vi vurdere erstatningskrav mot oss etter det lovverket som gjelder, og det har vi også forsøkt å gjøre i denne saken. Når Sandnes kommune velger å anke tingrettens dom, er det fordi vi mener at lovverket er brukt feil. Hvis vi godtar en dom vi mener inneholder feil, betyr det at vi aksepterer at disse feilene kan bli brukt i andre tilsvarende saker både lokalt og nasjonalt. Som kommune har vi et særskilt ansvar for å forhindre at det skjer.

I artikkelen i Aftenbladet 29. august kan man få inntrykk av at det femte søskenet ble tilbudt en unik spesialavtale. Det ble ikke nevnt at Sandnes kommune har forsøkt å gå i dialog med de fire søsknene på samme måte gjennom rettsmekling. Vi var klare til å starte denne på avtalt dato, tirsdag 29. august. Få dager før valgte et av søsknene å trekke seg, og meklingen ble avlyst før den var kommet i gang. Det var ikke Sandnes kommune det sto på. Dette visste Aftenbladet, men det ble ikke nevnt i artikkelen.

Taushetsplikten forplikter oss til å hindre andre i å få tilgang eller kjennskap til opplysninger om andres personlige, økonomiske eller forretningsmessige forhold. Som kommune har vi taushetsplikt om barnehagebarn, skolebarn, ungdomsskolebarn, foreldre, beboere, pasienter og i alle barnevernssaker. Det er helt avgjørende for hele vårt velferdssamfunn og tilliten til det offentlige at vi og alle andre kommuner forholder oss strengt lojalt til denne plikten. Det betyr at vi er beskyttere av mye informasjon om våre innbyggere.

Det betyr også at vi har sterke begrensninger i hvor mye av denne informasjonen vi kan dele. Når vi ikke kan informere de fire søsknene om saken til det femte søskenet, handler dette om taushetsplikten vår. Det handler også om et annet sentralt element, og det er at avtalen det vises til er underlagt en gjensidig taushetsklausul. Det betyr at begge partene har underskrevet en avtale om at innholdet ikke skal gjøres kjent for noen andre.

Og bare for å avmystifisere bruken av «hemmelige avtaler» med en gang: At det blir inngått denne typen avtaler utenom rettsvesenet, skjer hver eneste dag både i det offentlige og private. At slike avtaler inneholder klausuler om at de ikke skal gjøres kjent, handler om at begge parter er enige om å beskytte hverandres og sine egne interesser. I denne saken har ikke Sandnes kommune gitt noen fullmakt til å gjøre avtalen kjent.

Enveiskjøring

At denne saken ville få stor oppmerksomhet, har ikke kommet overraskende på noen. Vi visste at dette ble den svake part mot den store, sterke kommunen. Vi visste også at dette størrelsesforholdet ville bli brukt mot oss i mediene: Den ene parten kan velge å si mye om sin sak, og den andre parten kan si svært lite. Det blir vonde historier og detaljer på den ene siden, og en rigid, prinsippfast og taus kjempe på den andre.

Det heter seg at en sak alltid har to sider. I dette tilfellet har vi ikke registrert forsøk på å belyse saken fra flere vinkler. Snarere tvert imot har det vært en overveldende enveiskjøring på forsider, nyhetsplass, lederplass, i leserbrev og i kommentarfeltene. Er det ingen som er interessert i hvilke konsekvenser det får hvis en dom med feil og mangler blir stående? Hvordan den ville blitt brukt i tilsvarende erstatningssaker i hele Norge? Ingen som ønsker å belyse hvem som har ansvaret for den omsorgssvikt som er grunnlaget for enhver involvering av barnevernstjenesten? Hvilke verktøy som er tilgjengelig for barnevernstjenesten for å avdekke og avverge omsorgssvikt? Hvor grensen går for uaktsomhet dersom barnevernstjenesten ikke avdekker omfanget av omsorgssvikten? Som kommune ønsker vi en saklig tilnærming og en balansert debatt om denne typen saker velkommen.

Vi som kommune skal tåle kritikk, spesielt hvis vi har gjort feil. Det er nettopp dette vi ønsker at rettsvesenet skal ta stilling til.