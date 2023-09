Et alternativ til Karpes fortelling om å være innvandrer i Norge

KRONIKK: Jeg – et innvandrer­barn – ville aldri ha byttet opp­veksten min i Norge med noe som helst.

Duoen Karpe – Chirag Rash­mi­kant Patel (t.v.) og Magdi Omar Ytre­eide Abdel­maguid – på Utopia i Stav­anger nylig.

Andrea Zizanovic Master i samfunnssikkerhet

Den 26. august bød Utopia-festivalen i Stavanger på en fargerik og hjertevarm opptreden fra Karpe. Duoen har i mange år sunget om de komplekse utfordringene som følger med å vokse opp som innvandrerbarn i Norge. Deres siste album, «Omar Sheriff», er en flott blanding av musikk, uttrykk og kultur fra deres indiske og egyptiske røtter. Sangene deres tar oss med på en reise gjennom opplevelse av annerledeshet, utenforskap og diskriminering som er tankevekkende. Mens jeg hørte på konserten, opplevde jeg likevel noe som plaget meg veldig, siden jeg selv er innvandrerbarn.

Den vanlige fortellingen

Karpe sine tekster kaster lys på den virkeligheten mange innvandrerbarn opplever, og gir en stemme til dem som føler seg oversett. De forteller en viktig historie ved å hylle sine foreldre, kultur og forsøk på å bevare røttene sine. Musikken kan også gi bedre innsikt for etniske nordmenn av hvordan det ofte kan føles for deres nye landsmenn, og skape en bro for forståelse. Karpe sin presentasjon og vektlegging på rasisme og diskriminering i det norske samfunnet resonnerer med oppfatningene hos mange nordmenn – et perspektiv som har vært mye fremhevet i mediene de siste årene. Og det er her jeg kjenner at det er noe som plager meg mens jeg står og ser på deres flotte sceneopptreden. Vi er utrolig heldige som står her, både Karpe, jeg og andre innvandrerbarn.

Jeg er et innvandrerbarn av to bosniske foreldre som kom til Norge i 1993. Det er vanskelig å få frem med ord hvor annerledes og utenfor jeg ofte har følt meg gjennom oppveksten, noe jeg som 28-åring til tider kan føle på også i dag. Den følelsen kan ingen ta fra verken innvandrere eller innvandrerbarn, for det er vanvittig tøft å stå oppi det og føle seg alene, utenfor og «annerledes» enn resten.

Jeg er selv en forkjemper for å videreføre mine røtter, kultur og musikk – og for ikke å glemme hvor jeg kommer fra, og hva det betyr for meg som individ. Jeg har tilbrakt veldig mye tid i Bosnia gjennom livet, og spesielt de siste årene – fordi jeg der har venner, familie og en kultur jeg kjenner og føler meg hjemme i.

Den andre siden av det

Men, jeg ville aldri ha byttet oppveksten min i Norge med noe som helst. Ja, jeg er glad i mentaliteten, festen og kafékulturen deres, men den samme kulturen har også gitt opphav til et land som er gjennomsyret av korrupsjon, fattigdom og til dels desperasjon hos mange av dem som har blitt igjen. Det kan observeres lignende mønstre blant mange nasjoner i Asia, Afrika og Midtøsten, der en betydelig andel av befolkningen streber etter å migrere til vestlige land. Det er det noen særdeles gode grunner til, og det handler ikke bare økonomiske faktorer.

Det er veldig vanskelig å forklare for mennesker med vestlige/norske røtter om tilstanden og desperasjonen i mange av verdens land når de ikke har kjent det på kroppen selv. Jeg vil tørre å påstå at i de aller fleste tilfeller så har innvandrerbarn langt flere muligheter for et godt liv i sitt nye hjemland – uansett hvor store tilpasningsutfordringer de måtte ha gjennom livet. Til tross for utfordringene som løftes frem i innvandringsdebatten, er det viktig å innse at vi har en unik posisjon her i Norge. Mange innvandrerbarn vil, hvis de går dypt nok inn i seg selv, måtte medgi at det hadde vært mye tøffere å vokse opp i foreldrenes hjemland.

Det norske samfunnet tilbyr fri utdanning, velstand, ytringsfrihet og religionsfrihet, frihet fra gjennomsyret korrupsjon og lite kriminalitet – som langt fra er en selvfølge overalt. Dette er en sjelden gave som må anerkjennes i større grad. Den «offerrollen» som ofte henges på i slike integreringsdebatter, bør vi forsøke å se mer bort fra. I et historisk perspektiv er vi svært heldige, og med hardt arbeid har vi reelle muligheter her i Norge til å oppnå et godt liv. Drømmer kan leves ut uten de begrensninger som ofte finnes i andre land. I Norge er det faktisk mulig å få en god jobb uten å være medlem av det riktige partiet eller ha velstående foreldre. Det er på ingen måte en selvfølge i mitt andre hjemland!

La oss derfor ikke glemme den privilegerte posisjonen vi er i som innvandrerbarn i Norge. Våre erfaringer, uansett utfordringer, gir oss en plattform for vekst og suksess som mange bare kan drømme om. La oss heller i større grad bruke våre historier til å fremme forståelse, empati og anerkjennelse for den skattkisten av muligheter vi har rundt oss.