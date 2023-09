Venstre vil ha Preikestolen som nasjonalpark

Nasjonalparker er juvelene i et lands naturherligheter. Venstre har i flere år vært tydelige på at vi vil ha Preikestolen nasjonalpark.

Erik R. Nyman-Apelset Ordførerkandidat, Strand Venstre

Kjartan Alexander Lunde Fylkesordførerkandidat for Venstre

DEBATT: Etablering av Preikestolen nasjonalpark er den viktigste naturvernsaken i vårt fylke. Dette området trenger å bli vernet.

Preikestol-området har fortsatt betydelige arealer som er uberørt eller lite berørt av inngrep. Verneverdiene er store, både av regional og nasjonal karakter. Etter forrige fylkestingsvalg fikk Venstre flertall for å lage en regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet. Arbeidet med denne skal sluttføres våren 2024.

Planens hovedmål er knyttet til å bevare natur, kulturmiljø og landskap i Preikestol- og Lysefjordområdet, og samtidig legge til rette for reiselivsbasert næring knyttet til området. Denne planen legger et godt grunnlag for etablering av en framtidig nasjonalpark.

Rogaland har i dag ingen nasjonalparker. Miljødirektoratet har tidligere i år gitt en faglig anbefaling om å opprette Preikestolen nasjonalpark. Venstre tror en nasjonalpark vil gi spennende muligheter dersom en åpner for et forvaltningsregime hvor verneformålet ivaretar både reiseliv og bevaring av naturverdiene.

Preikestolen trekker turister fra nær og fjern og vi er ikke i nærheten av å utnytte potensialet til dette området. Rundt nasjonalparken kan det bygges opp næring som medfører at turistene tilbringer mer tid i regionen vår. Nasjonalparker er juvelene i et lands naturherligheter. Venstre har i flere år vært tydelige på at vi vil ha Preikestolen nasjonalpark. Vi har tidligere løftet saken opp i Stortinget og i fylkestinget. Det arbeidet vil vi fortsette med. Hvis du ønsker fortgang i etableringen av Preikestolen nasjonalpark, bør valget være enkelt: Stem Venstre!