872 er eit symbolsk viktig årstal

DEBATT: I det historiske forskingsmiljøet har ein kome fram til at slaget i Hafrsfjord ikkje fann stad akkurat i 872. Likevel kan det ikkje vera tvil om at 872 har etablert seg som eit symbolsk sett viktig årstal.

Bruken av dei norske kongenamna er eit tydeleg uttrykk for at me bør halda på 872 som grunnlaget for eit rikssamlingsjubileum.

Jan Thrane Stavanger

I Aftenbladet 4. november legg Mímir Kristjánsson fram gode argument mot at året for rikssamlingsmarkeringa skal flyttast frå 872 til 1030. I tillegg til Mímir Kristjánssons overtydande argumentasjon vil eg peika på det ulogiske i Kjersti Toppes framstilling av saka.

På den eine sida stør ho seg til historikarane si understreking av at rikssamlinga var ein historisk prosess og dermed ikkje kan tidfestast til eit bestemt årstal, men samstundes hevdar ministeren at året 1030 er eit godt val som utgangspunkt for markeringa av rikssamlinga.

Taler med to tunger

Eg meiner at ho talar her med to tunger (om eg har forstått ho rett): Samstundes som ho gir uttrykk for at det dreier seg om ein historisk prosess over lang tid, seier ho at denne prosessen kan tidfestast til eit bestemt årstal.

Symbolsk viktig årstal

I det historiske forskingsmiljøet har ein kome fram til at slaget i Hafrsfjord ikkje fann stad akkurat i 872. Likevel kan det ikkje vera tvil om at 872 har etablert seg som eit symbolsk sett viktig årstal. Mellom anna kjem dette fram i 1872 då Haradsstøtta blei reist i Haugesund for å markera tusenårsjubileet for samlinga av Noreg.

Det kan i denne samanheng nemnast at tidfestinga for slaget på Stiklestad er heller ikkje sikker. I Store norske leksikon les ein: «Det fant sted (…) sannsynligvis i år 1030.» Ein kan vidare stilla spørsmålet: Når blei rikssamlingsprosessen fullført? Svaret på dette er ikkje heilt lett å gi; det kjem mellom anna an på kva ein meiner med omgrepet rikssamling: Gjeld det berre den geografiske samlinga av landet, eller må ein trekkja inn andre element, som til dømes etableringa av eit velfungerande statsapparat?

Om samlinga av landet vårt skriv historikaren Jón Viðar Sigurðsson: «Skule Bårdssons fall i 1240 markerer sluttpunktet for rikssamlinga, og då den danske kongen Valdemar Siger døydde i 1241, var Noreg ute av den danske interessesfæren. Desse to hendingane førte til at dei norske kongane kunne byggje ut kongemakta i landet utan å bli forstyrra av maktkampar innanlands eller av utanlandske kongar.»

Ved sida av Sigurðssons framlegg om 1240/41 som sluttpunktet for rikssamlinga kan ein trekkja fram andre årstal, til dømes 1274. I dette året fekk Noreg ei riksdekkjande lovbok som samla landet vårt til eitt lovområde. Før det var Noreg delt i fire landsdelar med kvar sine lover: Frostating, Gulating, Eidsivating og Borgarting. Arbeidet med ei riksdekkjande lovsamling tok til under Håkon 4. Håkonsson og blei fullført av sonen, Magnus 6. Håkonsson, som fekk tilnamnet Lagabøter (lovforbetraren). Og ein kan hevda at først ved etableringa av ei felles landslov vart Noreg endeleg samla til eitt rike.

Etablerte oppfatninga

Eg vil i samband med dette nemna at Noreg var eitt av særs få land som hadde ei riksdekkjande lov på 1200-talet. Det er altså mogleg å peika på ulike årstal for ei markering av rikssamlinga, men det viktigaste i denne samanheng blir den etablerte oppfatninga som har eksistert i lange tider, nemleg året 872. Mellom anna er bruken av dei norske kongenamna eit tydeleg uttrykk for at me bør halda på 872 som grunnlaget for eit rikssamlingsjubileum. Som me veit, har dagens konge, Harald V, namnet sitt etter den første kong Harald, med tilnamnet Hårfagre. Det finst dessutan ein viktig symbolsk skilnad mellom 872 og 1030: Hårfagre sigra i Hafrsfjord, mens Olav tapte på Stiklestad.