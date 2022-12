Regjeringen svikter i velferdspolitikken

DEBATT: Mine forventninger til regjeringen i velferdspolitikken er ikke blitt innfridd.

Er det noen som undres over at Ap og Sp taper oppslutning på alle målinger? Det er jammen ikke sikkert at de får flere sjanser enn denne til å gjenskape en velferdsstat som det er grunn til å være stolt over.

Hadle Nevøy Stavanger

Mange av oss forbinder velferdspolitikk med aktive politiske prioriteringer og tiltak for å sikre alle innbyggerne et verdig liv uavhengig av alder, arbeidsevne, funksjonsevne, helseutfordringer, utdanning og tilgang på passende arbeid.

Jeg var sikkert ikke alene om å ha tiltro til at nåværende regjering ville ta tak som virkelig monnet på dette området etter at de overtok ansvaret for drøyt ett år siden. «Nå er det folk flest sin tur», var budskapet fra regjeringen. Retorikken er vel og bra, men hva med innholdet?

Lommerusk til de fattige

Omfordeling, er regjeringens trylleord, som har blitt brukt både titt og ofte. Diskusjonene rundt regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, gikk mye på om forslaget var tilstrekkelig omfordelende eller ikke. For meg framstår omfordelingseffekten lite synlig. Det blir ikke rare effekten av å trekke inn mer penger fra de rikeste, så lenge det som gis ekstra til de som har minst, knapt er å regne som lommerusk.

De fleste av de sistnevnte får dermed mindre igjen for det de har å kjøpe for. Det finnes vel knapt en mer deprimerende og motbydelig opplevelse enn å høre representanter fra regjeringen og regjeringspartiene på Stortinget sine gjentatte knuslete bortforklaringer og tåkeprat på spørsmål om regjeringens velferdspolitikk. Budskapet er likevel ikke til å ta feil av: I søkkrike Norge har vi altså ikke råd til å sikre en verdig velferd for alle.

Hvem styrer egentlig?

Henvisning til krigen i Ukraina, energikrisen i Europa, prishopp på strøm, drivstoff, matvarer med mer, og ikke minst kampen mot økt inflasjon for å hindre ytterligere renteøkning, brukes som forklaring på at det ikke er mulig å bruke mer penger på tiltak for de som har minst. Hvem kan på ramme alvor mene at det er inflasjonsdrivende å øke ytelsene til de som har minst til et nivå som gjør at de kan kjøpe sin egen mat og dermed slippe å stå i kø for gratis matpakker?

Dette kan vanskelig forstås på annen måte enn at politikerne har gitt fra seg styringen, og overlatt denne til embetsverket i finansdepartementet. Selv står de igjen som tafatte budbringere. Politikk handler om prioritering. Ingen må prøve å påstå at det ikke er mulig å prioritere annerledes, og mer omfordelende, enn det som gjøres innenfor rammen av en pengebruk som ikke fører til økt inflasjon. Er det noen som undres over at Ap og Sp taper oppslutning på alle målinger? Det er jammen ikke sikkert at de får flere sjanser enn denne til å gjenskape en velferdsstat som det er grunn til å være stolt over.