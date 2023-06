Fremskrittspartiet til kamp for gode barnehager

DEBATT: Gode barnehager er et viktig bidrag for å gi alle barn en trygg og god oppvekst og like muligheter i Stavanger og i Norge. Her spiller de private barnehagegründerne en viktig rolle. Full barnehagedekning hadde vært umulig uten private barnehager.

Dessverre ser vi nå at Støre-regjeringen har gått til ideologisk kamp mot de private barnehagene.

Kristoffer Sivertsen 2. kandidat for Stavanger Frp

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Frp er stolte over at vi fikk til barnehageforliket i 2003. Samarbeidet mellom stat, kommune og private barnehager har vært en svært vellykket reform. I 2003 sto om lag 23 000 barn på venteliste til barnehageplass. Full barnehagedekning ble oppnådd i 2006. Barnehageforliket bidro til å gjøre barnehager mer tilgjengelige for alle, og førte til større sosial likhet i bruken av barnehagen.

Fremskrittspartiet er lei av de stadige angrepene mot en sektor som står for den kanskje mest suksessfulle velferdsreformen de siste 20 årene. Vi står bak de private barnehagene og er stolte over den innsatsen de daglig gjør for å gi titusenvis av norske barn et godt, trygt og lærerikt miljø.

En ideologisk kamp

Valgfrihet, kvalitet og barnas beste bør være målet – ikke en ideologisk dragkamp om hvem som eier norske barnehager. Nok en gang viser årets foreldreundersøkelse fra Utdanningsdirektoratet at norske foreldre er svært fornøyde med barnehagetilbudet i Norge. Dette viser at miksen av offentlige, ideelle og private aktører fungerer svært godt. Barnehageforliket fra 2003 har dannet grunnlaget for at tilfredsheten har stått seg over år.

Dessverre ser vi nå at Støre-regjeringen har gått til ideologisk kamp mot de private barnehagene. Regjeringen har blant annet kuttet pensjonstilskuddene til private barnehager, slik at opp mot 1000 private barnehager ikke lenger får kompensert de tariff-festede pensjonsutgiftene de har til sine ansatte.

Støre-regjeringen vil også at kommunene skal få rett til å bestemme over eksiterende private barnehageplasser. Allerede ser vi at flertallspartiene i Stavanger står i veien for hvem som skal få starte opp barnehager og flere plasser i de private barnehagene – selv om foreldrene ønsker det. Dette svekker valgfriheten for familiene og truer hele det økonomiske grunnlaget for de private barnehagene. Dette skjer på tross av at hele åtte av ti vil at foreldre skal ha valgfrihet til å avgjøre hvilken barnehage barna skal gå i.

Skaper usikkerhet

Krigen mot de private barnehagene skaper usikkerhet, noe som også går ut over kvaliteten til barnehagene. Vi ser nå en sterk nedgang i antallet søkere til barnehagelærerutdanningene. Vi ser også at flere barnehager nå velger å kaste inn håndkleet og avvikle driften. Det sektoren trenger er langsiktighet og stabilitet, ikke stadige angrep på deres rammevilkår og kutt i tilskuddene.

Krigen mot de private barnehagene vil gi både mindre kvalitet, mindre konkurranse og vesentlig høyere utgifter for Norges skattebetalere. Det er på tide å gi opp den ideologiske kampen mot private aktører. Det viktigste er at barna våre er i en trygg og god barnehage, ikke hvem som driver den.