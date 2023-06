Fra rosa trekant til regnbue og tiara

DEBATT: I tillegg til de gule davidsstjernene var det også rosa trekanter blant de fangene som skulle utslettes i konsentrasjonsleirene under nazistene.

Regnbuepolitikk er lokalpolitikk. De aller fleste har en sønn, datter, familiemedlem, venn, kollega eller bekjent som er skeiv. Bildet er fra Rosenkrantz' gate i Oslo, utenfor London Pub og Per på Hjørnet.

Erlend Jordal (H) Åpne Høyre, Kommunestyrekandidat Stavanger og fylkestingskandidat Rogaland

De gule davidsstjernene ble båret av jøder, og de rosa trekantene ble båret av homofile. Det å være homo var ikke bare forbudt og ulovlig. For mange var det en dødsdom, og enda verre, en ganske fryktelig dødsdom som innebar å bli slått i hjel av Gestapo, eller bitt og revet i stykker av angrepshunder fra politiet eller leirvaktene.

I nyere tid har vi eksempler fra Tsjetsjenia i Russland der homofile settes i leirer og neglene deres rives ut mens de blir slått med batonger til de dør. Og IS som kastet homofile ned fra fleretasjes bygg, der de lå døende mens folkemassen ble oppfordret til å kaste steiner på de. Så de skulle dø fortere. Til sist har vi terrorangrepet i Oslo. Der 2 ble drept og 26 skadet. Historiene kunne vært flere.

Historien og nåtiden

Hvorfor er det nødvendig å skrive så rett frem om historien og det som har skjedd? Fordi dette er bakgrunnen til den kampen mange av de som er homo har måtte kjempe gjennom tidligere tiår. Alle vi som er skeive i dag – vi skylder disse forkjemperne en stor takk for den vanvittige innsatsen de har gjort for oss. Og selv i nåtiden opplever vi altså grenseløst hat. Folk som ikke vil ha det samfunnet vi har utviklet. De friheter vi tar for gitt. Og de er villige til å ta opp våpen for å stoppe det. Da må vi stå sammen som samfunn.

Og det er mange små og store tiltak vi kan gjøre for å heve stemmen. Enten hver for oss. Eller sammen. Nåtiden handler om å sikre friheten til den enkelte. Både symbolsk, men også reelt.

Regnbuepolitikk er lokalpolitikk. De aller fleste har en sønn, datter, familiemedlem, venn, kollega eller bekjent som er skeiv. De som ikke kjenner noen – har det antagelig. Bare de ikke vet om det. Ennå.

I byer, bygde, kommuner og fylker er det mange folkevalgte som gjør en jobb for å beskytte skeives rettigheter. Og for å gjøre det enklere for den enkelte å være den de er. Derfor er gode tiltak mot diskriminering av det skeive miljøet både viktig og riktig.

Folkevalgte må tørre!

En del folkevalgte kan nok syntes det er ubehagelig å kjenne på at dette er et tema som blir tatt opp, og vil forsøke å avvise det med en rekke begrunnelser. Mens de folkevalgte som faktisk tar opp slike forslag, de blir dessverre ofte hetset i kommentarfelt og på sosiale medier. Men vi kan ikke la være å ta dette opp fordetom! Det er rett og slett blitt for viktig.

Handlingsplaner i kommunene kan både være generelle og gi retning. Eller så kan de være veldig konkrete med mange punkter som skal følges opp. Mange kommuner bidrar for eksempel til at det arrangeres Pride i sin kommune. Det er en viktig markering – der det mange steder feires med regnbueflagg og en og annen dragqueen iført tiara.

Andre gode tiltak vi vet fungerer er å øke kunnskapen til elevrådene på skolene og ungdomsrådene i kommuner og fylker. Fylkeskommunene har ansvaret for alle på videregående skoler og lærlinger – også her finnes det gode tiltak.

Stadig flere kommuner løfter synlige symbolske byrom, som skal vise at de er inkluderende og åpne tolerante kommuner. Slik vi har fått flertall for i Stavanger – å lage vår egen regnbueplass. Vi håper flere finner frem planene sine. Oppdaterer de. Og gyver løs på en lokal frihetskamp!

Mer tiara enn tungsinn

Det er viktig at markeringene som holdes og Pridene som arrangeres er positive. At de er oppbyggelige og inkluderende. De som er skeive vil jo leve fritt sammen med andre mennesker som er frie. Da må en finne plass til å feire kjærligheten og hverandres miljøer og nabolag.

Men samtidig. Det er viktig å ta på alvor at mange skeive har hatt psykisk uhelse – og har trengt hjelp. Mange unge som vil ut av skapet er ofte redde – og trenger noen å snakke med. Fremdeles er selvmordsraten for homofile langt høyere enn for de som er heterofile.

Vi har en vei å gå. Men den veier blir bedre når vi går mange sammen. Happy Pride måned!