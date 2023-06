Også Vareide er bekymret for kommunens gjeld

Det er greit for meg at Ap ikke lytter til mine bekymringer, men at de overser de sterke bekymringene deres egen Kommunedirektør Vareide uttrykker, er skremmende, skriver Harald N. Røstvik (bildet).

Harald N. Røstvik Professor i byplanlegging ved UiS og sivilarkitekt MNAL

DEBATT: Jeg noterer at Arbeiderpartiet ved leder Michelsen velger å lese meg slik fanden leser Bibelen, så da får jeg svare i samme ånd;

Michelsen uttrykker at Ordføreren knapt tåler kritikk, at motforestillinger er personangrep, at overskuddene ikke skyldes høy lokal aktivitet på grunn av høye olje- og gasspriser, at kommuneøkonomien er kjernesunn, helse og omsorg er på stell – nesten ingen køer og at alle de pårørende som har hatt innlegg og beskrevet det motsatte tar feil, at en gjeld som vokser med nesten 1 milliard i året og styres mot nesten 14 milliarder i gjeld minus 3 i startlån er ‘no problem’, at gjeldsgraden som i 2023 er 72 prosent og i 2026 styres mot 83 prosent ex startlån og 113 prosent, med disse er heller ikke noe problem, at fremtiden bare er lys og at borgere som engasjerer seg i debatten med nokså saklige argumenter og linker ikke er velkomne.

At demokratiet bygges ved at borgere uttrykker seg slik at vi sammen kan forbedre en by som jeg er født i betyr tydeligvis ikke noe. Det er greit for meg at Arbeiderpartiet ikke lytter til mine bekymringer, men at de overser de sterke bekymringene deres egen Kommunedirektør Vareide uttrykker og som jeg siterte og hvis tall jeg brukte – ikke mine egne – er skremmende. Folk får dømme selv. Her er link til Vareides nesten timelange bekymringsmelding da Handlings- og økonomiplanen 2023–2026 ble diskutert i oktober 2022. Jeg sier som ham; la oss møtes om ti år og se hvordan det gikk.