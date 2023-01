Spleis meg her og spleis meg der!

DEBATT: Vi har fått en ny tjeneste for tigging. Hva er greia med å tigge på Spleis? Jeg ser for mye slik for tiden, sist med Stayclassy-gründer Thomas Holstad sin innsamling til seg selv.

Mitt poeng med innlegget er å sende en bønn til folk om å ikke ødelegge tjenesten Spleis, plutselig blir det endringer og så fjernes tjenesten.

Simen Ingemundsen

Jeg trodde meningen med Spleis var å samle inn penger til gode formål, og på denne måten gjøre verden til et bedre sted. Den siste formuleringen er faktisk hentet fra «om spleis».

Jeg mener at det må noen retningslinjer til her, for nå ser det ut til å være fritt vilt. SpareBank 1 som er eier av det nettbaserte konseptet bør ha mer kontroll på hva som går igjennom av registreringer. For slik det er nå, er det altfor lett å utnytte tjenesten.

Selv pleier jeg aldri å støtte med Spleis, har kun gjort det en gang, da med litt penger til dekking av Shabana Rehman sin behandling, som var et formål verdt å støtte. Også TV-Aksjonen støtter jeg via Spleis. En ganske enkel måte å gi penger på.

Men så kjenner jeg enkelte som trenger penger, og oppretter Spleis «Redd min månedlige økonomiske situasjon», slike støtter jeg aldri. Da er vi inne på mitt poeng, det blir mer eller mindre tigging. Jeg synes så klart synd på dem, og skulle ønske de hadde det bedre, men mener at Spleis er helt feil sted å spørre etter penger.

Mitt poeng med innlegget er å sende en bønn til folk om å ikke ødelegge tjenesten Spleis, plutselig blir det endringer og så fjernes tjenesten. Det ville vært synd for jeg mener det er en god tjeneste, men vi kan ikke la det utvikle seg til den nye arenaen for tigging. SR-Bank 1 bør lage nye retningslinjer, slik at folk ikke utnytter dette.