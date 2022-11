Hvordan skal man henvende seg til Skatteetaten?

DEBATT: Man tenker på gode gamle dager da en kunne ta med aktuelle bilag til ligningskontoret og få hjelp til utfylling av selvangivelsen.

«Hvilke kontrollmuligheter har jeg på skatt av bolig?» spør Kjell I. Flesjå.

Kjell I. Flesjå Sandnes

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i Aftenbladet 3. november spør Lars Eielsen: «Hvorfor har aldri noen betalt for mye skatt?» Han peker på de mange oppslag om for lite innbetalt skatt, og at disse feiltakelsene bare går en vei. Vi hører aldri om noen som krever tilbakebetalt for for meget betalt.

Det er her jeg tror at min historie kan ha en viss interesse: Jeg og min søster har beholdt barndomshjemmet vårt i Ryfylke (nå Stavanger). Huset ble bygget i 1936 og iflg. skattemeldingen 2020 verdsatt til kr 1.505.476. I skattemeldingen for 2021 er verdien satt opp til 4.092.741.

Betydelig beskatning

Som sekundærbolig er beskatningen betydelig. Skattegrunnlaget 90–95 prosent av verdisettingen. Vi kontaktet Eiendomsskattekontoret i Stavanger for få en forklaring. Deres skattegrunnlag var 1,2 mill. De hadde ingen befatning med formuesverdi satt av Skatteetaten. Kontakt dem! Man ringer 80 08 00 00. «Det er mange som kontakter oss. Antatt ventetid 27 min.» Man venter i 20-30-40-50 min. Etter ca. 1 t. og 10 min. oppnås kontakt.

Vedkommende kan ikke gi noe svar på vårt spørsmål om verdisetting, men skal sette over til noen som kan mer. Så blir alt stille. Man prøver seg litt fram på egen hånd og finner et skjema på Altinn som heter «Formueverdisetting av eiendom». Kanskje man her kunne finne grunnlaget for verdisettingen? For å få adgang til skjemaet måtte kommune-, gards- og bruksnummer oppgis. Man legger inn aktuelle data. Tilbakemelding: Finner ikke denne eiendommen. Man ringer Skatteetaten igjen og opplever tilnærmet samme ventetid og svar som sist.

En venn anbefaler Huseierne. Her var svaret klart: Det eneste skatteetaten godtar når det gjelder verdisetting er vurdering utført av autorisert megler. Megler setter verdien til 1,6 mill. Fra 4,1 til 1,6 mill. Dette reduserer skattekravet med mange tusen, men oppgjøret er ikke i havn enda. Jeg finner heller ingen veiledning som viser hvordan skatteberegningen foretas. Så hvilke kontrollmuligheter har jeg?

Man stiller seg flere spørsmål: Hvordan skal man henvende seg til Skatteetaten? Telefon? Hvilken rett har myndighetene til foreta slike inngrep uten å gi noen begrunnelse? I tillegg må en sjøl betale megler for å bevise at Skatteetaten har begått feil. Hvor mange har vært utsatt for det samme som oss og kanskje ikke registrert det?

Hjelp av levende mennesker

Jeg tror mange som får tilsendt den ferdig utfylte skattemeldingen via internett trykker godkjenn og send. Man tenker på gode gamle dager da en kunne ta med aktuelle bilag til ligningskontoret og få hjelp til utfylling av selvangivelsen. Der fantes levende mennesker som kunne forklare og veilede.