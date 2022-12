Fagforbundet lar seg friste til enkle, populistiske budskap

DEBATT: Sist uke hadde Fagforbundet en Facebook-status med teksten: «Dette er noen av kuttene Høyre ønsker å gjennomføre. Lista er lang, men hvilket kutt gjør deg mest forbanna?»

«Nesten halvparten av de fagorganiserte sier at de synes koblingen mellom LO og Ap er problematisk for deres medlemskap», skriver Margret Hagerup.

Margret Hagerup Stortingsrepresentant (H)

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det Fagforbundet ikke sier noe om er at politikk handler om å prioritere. Fagforbundet kunne ha sagt at Høyre i sitt alternative budsjett vil gi en vanlig familie med to barn 8000 kroner mer i året å rutte med.

De kunne ha skrevet at Høyre øker antall varig tilrettelagte arbeidsplasser med 1000 plasser, mens regjeringen står på stedet hvil. De som hørte NRK Nyhetsmorgen forrige uke kunne få med seg hvilke konsekvenser dette har for dem som står lengst utenfor arbeidslivet. Folk blir henvist til sofaen. Fagforbundet kunne også valgt å utfordre regjeringen på at de velger å kutte i bransjeprogrammene, som i en nylig evaluering fra FAFO viser seg å treffe særlig dem som står lengst unna utdanningssystemet, og nettopp springer ut fra partene i arbeidslivet. Men dette får du neppe lese på Facebook-siden deres.

Vi trenger å høre alle stemmene for å finne løsningene, sammen, ikke bare de som står på Ap’s medlemsliste.

Handler om å prioritere

Det er faktisk politikk fra de som styrer landet, og jeg mener det er feilslått politikk. Jeg kunne ha ramset opp mange ting jeg er uenig med regjeringen i, men har forståelse for at politikk handler om å prioritere og samtidig forvalte helheten.

Jeg kan forstå at LO aldri vil bli et talerør for Høyre, men jeg mener at de må ta på alvor den rollen de har i samfunnet. Sterke og ansvarlige parter på begge sider er en ubetinget fordel for landet vårt. De ville stått seg sterkere ved å rette et kritisk blikk mot de som faktisk styrer landet en gang iblant. Det er de som i praksis har makt til å gjøre de endringer som Fagforbundet og andre ønsker seg. Det kunne vært interessant å se hvordan den Facebook-posten ville sett ut.

Et trygt, godt og organisert arbeidsliv har tjent Norge vel. Det har sørget for brede samarbeid på viktige reformer, som kan stå seg over tid. Det er bekymringsfullt at organisasjonsgraden går ned. Men denne trenden vil bli vanskelig å snu så lenge ledelsen i LO ikke anerkjenner at alle partier kan sitte på noen av løsningene på utfordringene vi står i.

Finne løsninger sammen

Flere har tatt til orde for at lavere organisasjonsgrad kan ha noe med den sterke partiavhengigheten å gjøre. Nesten halvparten av de fagorganiserte sier selv at de synes koblingen mellom LO og Ap er problematisk for deres medlemskap. Da er det uheldig av LO sin ledelse å kjøre den taktikken de kjører. Vi trenger å høre alle stemmene for å finne løsningene, sammen, ikke bare de som står på Arbeiderpartiets medlemsliste.

Samtidig har vi et bakteppe hvor vi kan lese i avisene at andre fagforbund melder om at trepartssamarbeidet fungerer dårligere enn tidligere. Det er alvorlig når deler av arbeidstakersiden opplever seg skjøvet ut over sidelinja fordi LO tar all plassen. Under regjeringen Solberg opplevde arbeidstakerorganisasjonene et trepartssamarbeid, ikke et topartssamarbeid.

Skaper politikerforakt

Det er trist å se at seriøse arbeidstakerorganisasjoner som Fagforbundet lar seg friste til enkle populistiske budskap, som ikke har annen hensikt enn å forenkle og skape politikerforakt. De sauser sammen alt fra gratis ferje, til fagforeningsfradrag og bistand på sin Facebook-post.

Det ødelegger for en seriøs samfunnsdebatt.

Det gjør meg forbannet. Fagforbundet må skjerpe seg. Del gjerne det budskapet.