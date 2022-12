Herodes den store!??

KRONIKK: Kong Herodes var mektig og fikk bygd store prosjekter, men ble også en despot som reagerte brutalt på nyheten om det lille barnet i krybben.

Skisse av hvordan Herodium – kong Herodes’ festning og palass nær Betlehem – kan ha sett ut.

Fartein Valen-Senstad Dr.theol. og professor emeritus, UiS

Julefortellingene hos Matteus og Lukas tar oss til Betlehem og områdene rundt på den tid kong Herodes regjerte. Det er rundt år 7 f.Kr. Tre år senere døde han etter et tøft sykeleie.

Betlehem var på den tid et lite sted. Det skyldes nok at det ikke var noen helårlig vannkilde der, heller ikke mye jordbruksareal. Disse to ressursene var avgjørende for mulighetene til å leve og bo der kong David i sin tid vokste opp. Husene var enkle, mange bygd i forlengelsen av huler i den porøse fjellmassen.

Det var også hit Josef og Maria kom, ifølge bibelfortellingen.

Festning og fest

Ikke langt fra Betlehem var det en spesiell høyde. Den lignet en avskåret kjegle som strakte seg oppover og pekte mot himmelen. Det var – og er den dag i dag – Herodium, et festningsanlegg som Herodes begynte å bygge noen år etter han i 37 f.Kr. inntok det landet som senatet i Roma hadde gitt ham som vasallkonge, i desember år 40 f.Kr. Her hadde han kjempet et avgjørende slag og nærmest lovet seg selv å bygge et minnesmerke, om alt gikk bra. Og det gjorde det!

Herodium, slik ruinene framstår i dag.

Anlegget var fullført rundt år 20 f.Kr. med et øvre og nedre Herodium, samlet sett et enormt festningsanlegg på størrelse med rundt 35 fotballbaner, kanskje det største i Romerriket på den tid. Det øvre besto av en sju etasjer høy, rund festning, der østtårnet tronet suverent på toppen, 10 meter over selve festningen. Øverst der var et rom for den ypperste eliten hvor de kunne skimte mot øst og Dødehavet og mot vest kanskje ane Middelhavet. Mot nord så de utkanten av Jerusalem, ja taket på Tempelet. Den lyse kalksteinen reflekterte sollyset fra sola gikk opp i øst.

Øverst i østtårnet var det svalt sommerstid, med mild kveldsvind. Her koste de seg, gjerne med vin fra Roma.

I palasset nedenfor var det søyleganger og hage, spisestue med sjeselong, fresko på vegger og mosaikk på gulv. Litt bortenfor var et romersk bad med kaldt og varmt bad, og badstue.

I nedre Herodium lå et stort basseng, 69 meter langt, 45 meter bredt og 3 meter dypt, med en paviljong i midten. Dit rodde de og kunne innta utsøkt mat og drikke. Rundt bassenget var det søyleganger og grønne planter. Her, langt fra Italia og Roma, kunne de leve som eliten i sentrum av Romerriket.

Herodes’ sarkofag

Kopi av Herodes’ mausoleum, basert på arkeologiske funn.

For noen år siden sprang nyheten som ga gjenklang over store deler av den vestlige verden: Mausoleet til kong Herodes var funnet i skråningen mellom øvre og nedre Herodium.

Arkeologen Ehud Netzer hadde søkt etter den i flere tiår. Ved en tilfeldighet støtte de på fragmenter av stein. Det viste seg at de hadde vært deler i et bygg, med podium, en firkantet første­etasje, en rund andre­etasje – og et kjegle­formet tak. Til sammen var mausoleet 25 meter høyt.

Blant ruinene fant de mer, også røde stein­stykker. Da disse ble satt sammen, kom konklusjonen: Det dreier seg om sarkofagen til Herodes. Fargen og håndverket er spesielt, ja kongelig! Den må ha stått i andre etasje omgitt av mektige søyler ...

Arkeologen Ehud Netzer og Herodes’ sarkofag under en pressekonferanse i Jerusalem i november 2008.

Herodes hadde hentet inspirasjon fra flere mausoleer, ikke minst mausoleet til keiser Augustus i Roma. Han besøkte det da han var i Roma i år 17. f.Kr. Det keiserlige mausoleum annonserte storhet i makt, ære og guddommelig slektskap. Augustus stanset borgerkrigen (i 31 f.Kr.) og etablerte fred, «Pax Romana», og bidro til kulturell utvikling, rikdom og velstand. Han var guddommelig ...

Med sitt mausoleum presenterte Herodes seg i samme, om ikke like stor, gate. Han hadde bidratt til fred og utvikling. Landet var blitt et utstillingsvindu for gresk-romersk kultur. Det var bygd byer med teater, palasser og akvedukter, templer for romerske guder, og framfor alt for Israels Gud med Tempelet i Jerusalem.

Ja, Vestveggen – «klagemuren» – på Tempelhøyden i Jerusalem, der jøder ber, ble faktisk bygget under kong Herodes.

Storhetstanker

Med sin utsiktsplass øverst i tårnet så han Betlehem. Kong David var viktig, derfor prøvde han å konstruere et slektskap til ham via jøder i Babylon. Det var kanskje viktig nok, men enda viktigere var størrelsen på riket og den makten han hadde. Herodes overgikk David. Hans rike var større enn det David hadde. Det samme gjaldt i forhold til kong Salomo.

Det gamle tempelet som Salomo hadde bygd, kunne ikke, slik Herodes så det, sammenlignes med det han selv hadde bygd. Hans tempel var et av de største i datiden, med plass til 300.000 besøkende. Herodes hadde, slik han så det, gjort som Gud ville – og Gud hadde, slik han så det, vært med ham.

I dette perspektiv så Herodes på seg selv som Messias. Jødene hadde jo forventninger til denne skikkelsen. Han skulle bringe nye tider med frihet og fred. Herodes hadde innfridd slike forventninger, og – vel, slik han så det – mer enn det.

Jesus

Sett fra Josef og Maria med det nyfødte barnet mellom sine hender, var Herodes og hoffet på Herodium og andre steder kanskje ikke noe å bry seg om. På samme tid var mange klar over at det ikke skulle så mye til før han følte seg truet og grep til sverdet. Han drepte mange fra nær familie, som kone, svigermor, onkel og tre sønner, den siste drepte han ei uke før han selv døde. I viktige tilfeller søkte han keiseren om lov og fikk klarsignal, om enn litt nølende.

Den demoniserte kong Herodes, malt av Matteo di Giovanni di Bartolo på 1400-tallet. «Massakren mot de uskyldige» henger i sykehusmuseet Santa Maria della Scala i Siena.

Sett fra engle­sangen for hyrdene og bud­skapet om det lille barnet, var ikke kongen på toppen av tårnet frelseren som brakte trygghet og håp. Det kommer klart til uttrykk i for­tellingen om de tre vise menn. Da Herodes ikke fikk det som han ville, reagerte han i kjent stil. Han fjernet det som kunne bli en trussel, og mer enn det.

Barnet kom seg unna. Som voksen sto han fram med budskapet om Guds rike; om nærhet, fellesskap og håp. Han lå ikke på sjeselong som eliten på Herodium, men kom fremfor alt til de som sleit og falt utenfor ...