Derfor trenger vi mer fornybar energi

DEBATT: Jørg Arne Jørgensen skriver at strømkrisen brukes som argument for en hurtig nedbygging av naturen. Det er ingen som har nedbygging av naturen som mål. Mer fornybar energi er nødvendig for å løse klimakrisa og sikre norske industriarbeidsplasser i framtida.

Naturvern vil stå sterke i fremtidens vindkraftutbygging, men å bygge ut mer fornybar energi er helt nødvendig både med tanke på klima og kraftkrise.

Robert Kippe Kommunikasjonsansvarlig i Norwea

I tillegg er det veien å gå for å få lavere strømpriser. Årsaken til de høye strømprisene er sammensatt, men det koker ned til at både Norge og Europa trenger mer fornybar energi. Prisforskjellene vi har i Norge i dag illustrerer dette godt. Nord-Norge har rimelig strøm fordi de har rikelig med produksjon. Sammenlignet med fjoråret har regionen en økning i produksjonen på 18,5 prosent, mens forbruket er omtrent på samme nivå. I tillegg har landsdelen kraftutveksling med Nord-Sverige, hvor det er rikelig med rimelig vindkraft. Det gir lave priser.

I Sør-Norge er situasjonen motsatt. Sammenlignet med fjoråret har regionen en reduksjon i produksjonen på 18,4 prosent, mens forbruket er redusert langt mindre. I tillegg har landsdelen utveksling med Tyskland og Storbritannia, som også har dårlig tilgang på fornybar energi. Det gir høye priser. Det er en sterk overdrivelse å gi kraftutvekslingen med Storbritannia og Tyskland hovedskylden for dagens priser. Ifølge Statnett utgjør kablene rundt 10 prosent av prisøkningen. Den sterkeste enkeltforklaringen er gassprisene, men CO₂-priser, lite vann i magasinene i Sør-Norge og en rekke andre faktorer er også en del av forklaringen. Den grunnleggende utfordringen er behovet for mer fornybar energi.

Kablene bedre enn sitt rykte

Kraftutveksling har både positive og negative sider, men alt i alt er det et gode. For eksempel trenger vi muligheten til import i perioder hvor Norge har lav produksjon, noe som skjer innimellom i et væravhengig kraftsystem som vårt. For å unngå all prispåvirkning fra utlandet, måtte vi kuttet alt av kraftsamarbeid – også det med Sverige. Da måtte vi ha hatt andre og dyrere løsninger for de periodene hvor vår egen forsyning ikke strekker til. Det hadde betydd mer nedbygd natur, for eksempel i form av flere vannmagasiner i fjellene og flere kraftverk. Vi hadde da endt opp med et kraftsystem som var dimensjonert for den timen i året med høyest forbruk, mens resten av året ville store deler av kraftverkene stått ubrukt. Altså en rekke nye naturinngrep, men relativt dårlig utnyttet.

NVE har gjort beregninger som viser at strømmen hadde vært dyrere uten kraftsamarbeid med utlandet. Omtrent halvparten av energien vi bruker i Norge er fossil. Den skal fases ut. Det krever en kombinasjon av energieffektivisering og utbygging av ny fornybar energi. Her trengs det bidrag fra både sol, vind og vann. Utbyggingen må skje på en skånsom måte for naturen. Myndighetene legger opp til et nytt konsesjonssystem for vindkraft på land hvor kommunene involveres mer i utbyggingen. Først må kommunen si ja til utredning, deretter kan den ta endelig stilling til prosjektet etter at plusser og minuser har kommet på bordet. Dette er et godt utgangspunkt for å stille høye krav til natur- og miljøhensyn i de nye anleggene.

Vindkraft på en ny måte

Bransjen har lært mye av de første utbyggingene og er klar for slike krav. I noen tilfeller kan det handle om reversible naturinngrep i anleggsfasen eller tiltak som tar vare på fuglebestanden. I andre tilfeller kan det være gjenbruk av infrastruktur eller andre tiltak som holder arealbruken på et minimum. Det kan også være det vi kaller nærvind, hvor et typisk anlegg består av 2–6 enheter. Det kan for eksempel være turbiner i havner, industriområder eller kulturlandskap. En fordel med disse prosjektene er at de bygges i områder der veier og strømnett allerede er på plass. De gir små eller ingen inngrep i naturen og de kan sette i drift raskt. Hvordan hvert enkelt prosjekt best utformes, bør blant andre utbygger, myndighetene, miljøinteressene og vertskommunen finne ut av sammen.

I løpet av de siste årene har myndighetene styrket kunnskapsgrunnlaget om vindkraft og påvirkning på naturen. I tillegg har NVE nå fått instruks fra regjeringen om at miljø, reindrift og andre viktige hensyn skal vektlegges tyngre enn før. Dette er kloke endringer og gjør at Norge er godt skodd for å vurdere ny vindkraft på land. Det er bra, for landet trenger mer fornybar energi framover.

