Fra solgløtt til mørke skyer over verden

DEBATT: Det er mennesker som har skapt de usikre forholdene vi nå lever under. Og det er mennesker som er i stand til å snu utviklingen.

Etter Berlinmurens fall i 1989 fulgte et tiår med optimisme for verden. Hvordan havnet vi der vi nå er?

Harald Liebich Lærebokforfatter, Hjelmeland

Da den kalde krigen opphørte på slutten 1980-tallet, bredte det seg et håp om fred og framgang i verden. Ikke bare i Øst-Europa, men også på andre kontinenter blåste det demokratiske vinder på 1990-tallet. Nelson Mandela ble innsatt som president i Sør-Afrika i 1994 i landets første demokratiske valg. Avspenningen etter Berlinmurens fall førte til at antall atomstridshoder i verden sank fra 60.000 i 1990 til 10.000 i 2010. Barack Obamas valgseier i 2009 ble av mange betraktet som et høydepunkt i en positiv utvikling.

Menneskeheten som helhet får bedre levekår i denne perioden: 91 prosent av verdens befolkning slipper å gå sultne til sengs. Gjennomsnittlig levealder øker til 70 år. 60 prosent av alle jenter i lavinntektsland får fullført grunnutdanning. Fødselstallene og barnedødeligheten synker, og analfabetismen er nede i 20 prosent.

Slike fakta – og det er enda flere av dem – viser at det nytter å arbeide for bedring av levekårene til milliarder av mennesker. Dette perspektivet er viktig å ha med seg når vi retter blikket mot den lite oppløftende utviklingen som har funnet sted de siste 10–15 årene.

Sentrale trender

I den følgende oversikten er det skilt ut 18 skjellsettende hendelser og trender, hvorav flere er vevd inn i hverandre.

Denne oversikten er ikke fullgod før følgende utfordringer også nevnes: plastforurensing, miljøgifter, resistente bakterier, religiøs fundamentalisme, terrorisme, etniske motsetninger, cyber-trusler og en aldrende befolkning i de fleste land.

Hvem kan gjøre noe

Når problemene i verden framstår som overveldende, sett fra trygge demokratier, er det en naturlig reaksjon å trekke seg inn i sin egen hule og konsentrere oppmerksomheten rundt hjemlige forhold. Men det privilegium som ligger i å kunne protestere mot misforhold, er forpliktende også utenfor egen huleåpning. Uten kritisk journalistikk og demokratiske motkrefter internasjonalt, hadde menneskeheten endt opp i enda verre tilstander.

Og skal egen hule forbli trygg, må også verden omkring gi tilstrekkelig trygghet, noe som krever internasjonalt engasjement og deltakelse.

Det vi kan lære av historien er at utviklingen ikke er deterministisk (strengt årsaksbestemt; red.mrk.) med bare ett eneste, pessimistisk utfall. Gang på gang oppstår det uventede og grenseoverskridende prosesser. Det er mennesker som har skapt forholdene, og da er mennesker i stand til å snu utviklingen.