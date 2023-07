Ønsker de rød-grønne å kneble seniorene?

Helseminister Ingvild Kjerkol sa nylig at vi nå må ta ansvar for å planlegge egen alderdom mens hun samtidig fjerner mulighetene til å gjøre egne valg.

Hard Olav Bastiansen Styremedlem i Stavanger Senior Høyre, Seniorkandidat ved kommunevalget 2023 (H)

DEBATT: Gneldret de eldres vaktbikkje for høyt, spør Solbjørg Bjelland i Aftenbladet. Hun spør fordi den rød-grønne regjeringen har besluttet å avskaffe Eldreombudet. Nedleggelsen av ombudet kompletterer et bilde av en regjering som i liten grad lytter til de eldre. Samtidig som den ber oss om å ta ansvar for egen alderdom, begrenser den valgmulighetene våre.

Helseminister Ingvild Kjerkol sa nylig at vi nå må ta ansvar for å planlegge egen alderdom mens hun samtidig fjerner mulighetene til å gjøre egne valg. For å ha valgfrihet må vi ha gode offentlige tilbud og løsninger, men også slippe frivillige organisasjoner og private aktører til, slik at mangfoldet ivaretas. Stoltenberg-regjeringen innførte i 2001 fritt sykehusvalg, som Høyre i 2015 utvidet til fritt behandlingsvalg. Støre-regjeringen skroter nå det som Arbeiderpartiet selv tok initiativet til. Valgfriheten fjernes. Hvordan kan vi ta ansvar når vi ikke får bestemme selv?

Regjeringen har altså besluttet å legge ned Eldreombudet, som ble opprettet etter modell av Barneombudet. Loven om Eldreombudet ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2020. I år blir det avskaffet. Som eldreombud Bente Lund Jacobsen selv har sagt; når eldreombudet legges ned, mister eldre en uavhengig ombudsstemme. Slik sørger Ingvild Kjerkol og regjeringen for å ha en stemme mindre å lytte til når eldreomsorgen skal utformes.

Muligheten til å kunne foreta egne, kvalifiserte valg er en grunnleggende verdi for oss alle. Vi ønsker å eie egne liv. Offentlige myndigheter skal legge til rette for at valgene er reelle og at alle kan ha de samme valgmulighetene, men valgene bør vi selv ta. Også når det gjelder egen helse og egen alderdom. De eldre må bli lyttet til, ikke kneblet.