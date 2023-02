Natur og matjord foran fart

KRONIKK: Det har blitt anlagt veikryss like store som stedene de greiner av til.

Mandalskrysset på E39 under arbeid i 2022.

Pernille Bonnevie Hansen Nestleder, Naturvernforbundet

Wenche Skorge Styremedlem, Naturvernforbundet Rogaland

Norge undertegnet i desember i fjor FN-avtalen som innebærer at 30 prosent av all natur på land og hav skal vernes innen 2030. «En julegave til verdens barn», kommenterte miljø- og klimaminister Espen Barth Eide ved signeringen.

Men skal vi oppfylle forpliktelsene våre, må nye veiprosjekter heretter sette trafikksikkerhet, veisikring, vedlikehold og naturvern foran fart og spenning.

Firefelts motorveier

For kort tid siden sto et stort antall ordførere i Sør-Rogaland og Agder fram i Aftenbladet for å erklære at all intern strid om trasévalg for E39 er over, og at samtlige nå støtter ny firefelts motorvei på hele strekningen mellom Kristiansand og Stavanger.

Røster som mener noe annet og går for en «lavere standard», er rop fra fortiden, fastslo Næringsforeningens leder, Harald Minge.

Veibyggingen som for tiden løper løpsk i Norge, ødelegger natur i et tempo og omfang som vi knapt har sett maken til. I løpet av sine seks år i Samferdselsdepartementet fikk Frp gjennomslag for endringer med enorme konsekvenser for natur, matjord, klima og økonomi.

Ved 110-kilometers grense får bilene dobbelt så stor svingradius som ved 90 kilometer, og påkjøringsfeltene blir tre ganger så lange. Innen regjeringsskiftet i 2021 var skadene tydelige: Hele daler var fylt igjen med 40 og 50 meter høye fyllinger. Det ble anlagt veikryss like store som stedene de greiner av til.

Gigantiske tall

Naturvernforbundet har analysert veiplanene for 23 strekninger fra Lyngdal i sør til Steinkjer i nord, til sammen rundt 850 kilometer planlagt motorvei. Våre analyser viser at det er rom for store kutt. Samfunnet kan spare over 200 milliarder kroner, og opp mot 25.000 dekar areal.

Dette er gigantiske tall. Til sammenlikning er Norges statsbudsjett for inneværende år på 1748 milliarder kroner. Arealet som kan spares, tilsvarer halvparten av det som brukes til dyrking av mat på Jæren, et av Norges viktigste jordbruksområder.

Alle offentlige investeringer kommer til syvende og sist fra våre skattepenger, eller fra Oljefondet, som ikke bare tilhører oss, men også framtidige generasjoner. Det kan knapt kalles ansvarlig politikk å la være å se investeringene i motorveier isolert fra andre og mer presserende samfunnsbehov, som helsevesen og skole. I Stavanger er det for tiden tung krisestemning fordi vi har ikke penger til å fullføre sykehuset, og helsesektoren er generelt underfinansiert. Hvor mye asfalt, betong og fart er liv og helse verdt?

Interne omprioriteringer innenfor veisektoren, med mer skånsomme utbygginger, vil ikke bare spare penger og verne natur og matjord. Andre fordeler er mindre forurensing i form av mikroplast og svevestøv, noe som igjen vil gagne folkehelsen. Samtidig vil det bli frigjort mer penger til rassikring og andre trafikksikkerhetstiltak, samt utvikling av jernbanen.

Billigere og sikrere

Lavere fart vil i seg selv gi oss sikrere veier. Her er et talende eksempel: Firefelts motorvei er dyrt. For å spare penger ønsker Nye Veier flere steder en smal firefeltsvei for 110 km/t. Dette er en løsning som kan gi dårligere trafikksikkerhet enn en vei med to/tre kjørefelt, midtrekkverk og fartsgrense på 90 km/t. Årsaken til det er at ved smal firefeltsvei kutter man i sikkerhetsmarginene, blant annet ved å bygge veiskuldre så smale at nødstopp kan bli fatalt.

Stortinget har kommet med klar beskjed om at veiene må bygges mer skånsomt og at utbygginger må revurderes. Før jul kom Miljødirektoratet med en skjellsettende avgjørelse da foten ble satt ned for firefeltsvei gjennom det verna våtmarksområdet i Lågendeltaet.

Ny Nasjonal transportplan er framskyndet med ett år, til 2024. I pressemeldingen skriver samferdselsministeren blant annet at det skal legges til rette for riktigere prioriteringer i årene framover, og at dagens nasjonale transportplan ikke lenger er realistisk, gitt utfordringene Norge står overfor. Blant målsettingene er å få mer ut av den infrastrukturen vi allerede har, prioritere vedlikehold og ta hensyn til Norges klimamål.

110-grensa som standardvalg står for fall, og alt peker mot en slankere og grønnere veipolitikk. Veimyndighetene har fått en klar marsjordre: Snu alle steiner for å spare penger og areal! Veisatsingen det siste tiåret er et godt eksempel på hvordan man kan gå baklengs inn i framtiden. Hensynet til naturvern, økonomi og trafikksikkerhet viser det.

Jernbanen

Fortsatt har vi ikke drøftet klimaproblematikken. Norge skal kutte 55 prosent klimautslipp innen 2030. All erfaring viser at mer vei fører til mer biler. Målet om nullvekst knuses. Bompengefinansiering er folk i Rogaland er sterkt imot. Også det bitterlig erfart i nyere tid.

Sørlandsbanen går som kjent i samme fart som den gjorde for 70 år siden. I en tid der det folkelige kravet om et bedre, raskere og mer fleksibelt togtilbud vokser seg sterkere for hver dag, er stoda for jernbanen ikke en holdbar situasjon i det lange løp.

Ute i Europa rustes jernbanen opp, nedlagte tilbud kommer tilbake. Det er på tide at Norge følger etter.