DEBATT: Lyse gjør mye for å hjelpe kundene våre i en tid med høy strømpris. Vi har blant annet kuttet påslag, innført fleksible betalingsrutiner, vi sponser varmepumper og tilbyr fastpris for næringslivet.

Lyse har innført fleksible betalingsrutiner. Det gir kunden mulighet til å utsette betalingen av strømregningen uten gebyr på mine sider.

Atle Simonsen Kommunikasjonssjef Energi i Lyse

Sigmund Hatløy er i Aftenbladet 19. oktober bekymret for de høye strømprisene, og peker på konsekvensene det vil kunne få for private, bedrifter og organisasjoner. Etter 30 år med lave strømpriser har vi nå fått en situasjon hvor prisene er altfor høye, noe som har mange årsaker. Det skyldes ikke minst konsekvensene av Russlands angrepskrig mot Ukraina. At vi skulle gå fra å omtale strømpris i ører til kroner, er det få eller ingen i Norge som hadde forutsett.

I denne situasjonen er Lyse opptatt av å hjelpe kundene våre. Noe av det vi har gjort og gjør fremover er følgende: Vi har kuttet i påslag. Lyse bestemmer ikke strømprisen, men vi bestemmer hvor mye vi tar i påslag. Noe av det første vi gjorde da prisene begynte å øke var å redusere vårt eget prispåslag med ca. 30 prosent. Vi har dessuten innført fleksible betalingsrutiner. Det gir kunden mulighet til å utsette betalingen av strømregningen uten gebyr på mine sider, eller vi gir kunden hjelp til betalingsavtaler.

Våre kunder ønsker å spare strøm og har allerede redusert forbruket med ca. 20 prosent sammenlignet med i fjor. Fra og med slutten av oktober vi vil tilby varmepumper over strømregningen med rentefri nedbetaling. Flere kan da spare både strøm og kostnader allerede fra første dag varmepumpen er på plass.

Vi har også jobbet for å endre skattereglene slik at det blir mer attraktivt å tilby fastprisavtaler. Disse endringene kommer nå og vi håper på å kunne tilby bedre fastprisavtaler fra 1. januar 2023 til bedre priser enn dagens marked.

Allerede i mai, og før myndighetene ba om det, stanset Lyse produksjonen fra våre store vannmagasiner for å spare vann og redusere faren for rasjonering. Siden den gang har magasinfyllingen i NO2, hvor Lyse har sine magasiner, økt fra ca. 20 prosent til ca. 60 prosent, og faren for rasjonering er heldigvis betydelig redusert.

På lang sikt er det utbygging av mer fornybar energi som vil få ned strømprisen. Lyse har hatt planer om en stor oppgradering av vannkraftverkene i Røldal-Suldal, men har i lys av regjeringens foreslåtte toppskatt på vannkraften vært nødt til å legge investeringen på is. Vi håper Stortinget vil si nei til regjeringens investeringsfiendtlige forslag slik at vi får bygget ut mer kraft.

Vannkraften beskattes allerede med 60 prosent til staten, i tillegg betaler Lyse ut utbytte til våre eierkommuner. Selskapets 14 eierkommuner bestemmer Lyses utvikling, strategi og overskudd, herunder retningslinjer for selskapets drift. Eierkommunene har valgt en langsiktig utbyttepolitikk hvor 60 prosent av overskuddet skal gå til utbytte og at det øvrige skal gå til å styrke selskapet langsiktig.

De siste 20 årene har Lyse betalt ut nesten 14 milliarder kroner til eierkommunene og utbyttene har økt med 6 prosent hvert år.

Pengene fra Lyse bidrar til at eierkommunene kan planlegge for økt velferdsproduksjon, i form av for eksempel flere lærere, sykepleiere eller bedre veivedlikehold. Det skal vi fortsette med.