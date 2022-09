Er verdens viktigste jobb ikke god nok for ONS?

Skal ingen som er i mammapermisjon kunne komme på ONS fordi man ikke har anledning til å være borte fra babyen i lengre perioder?

Debattinnlegg

Stine Lillesund Hundvåg

MAMMAPERM: Som nybakt mamma til en sønn på seks uker ble jeg nektet tilgang til ONS da jeg måtte ha ham med meg i vogna. Forklaringen fra vaktene var at det var alkoholservering og aldersgrense på arrangementet, i tillegg var det lite plass.

Som mor med forstår man selvsagt at det ikke er alle steder det er lurt å ha meg seg vogn, men å kunne få tilgang til konferansen og ha anledning til å gjøre en voksen vurdering på dette selv, synes jeg er det minste man skal kunne forvente. Skal ingen som er i mammapermisjon kunne komme på ONS fordi man ikke har anledning til å være borte fra babyen i lengre perioder? Er ikke dette å diskriminere morsrollen? Er det slik ONS ønsker å framstå? Staten oppfordrer til flere barn og at mammaer samtidig skal stå i jobb, men så har vi ikke kommet lenger i 2022? Dette er for dårlig. Jeg håper andre mammaer har hatt en bedre opplevelse enn meg, men her må det skjerpings til, Leif Johan Sevland. Jeg ble riktignok til slutt tilbudt adgang begrenset til Hall 10, men da var all lyst til å besøke konferansen allerede forsvunnet. Vi som har verdens viktigste jobb fortjener å bli bedre behandlet enn dette!