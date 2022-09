Det er lov å stenge ute nettroll, men er det lurt?

DEBATT: Stella Marie Breviks kommentar tidligere i høst om menn som trollet i kommentarfeltet under Pride er interessant på godt og vondt.

De 20 menn som etter sigende dominerer kommentarfeltet, er utenom noen få, ganske fornuftige folk som bare interesserer seg for å debattere.

Christian Munch Hansen Bru

I moderne demokratiske liberalistiske samfunn oppstår der mange nye ideer og bevegelser, som i utgangspunktet er positive for en mer menneskeverdig utvikling, så som Me too, Black Lives Matters, Woke, Pride, klimabevegelser, religionskulturell integrasjon med mer.

Felles for de fleste bevegelser er det idealistiske utgangspunkt, men etter å ha satt sine umiddelbare positive avtrykk, transcenderer de ofte til mer eller mindre uforsonlige rabiate og ytterliggående bevegelser, som svekker det opprinnelige formål. Styrken ved våre demokratiske samfunn er at bevegelsene får mulighet for å oppstå og leve. Svakhetene er, at vi får berøringsangst når de endrer karakter til polariserende maktfaktorer og vi ikke reagerer hurtig nok på det.

Normalitet endrer seg med tid, land og kultur og har en viss treghet som gjør at bevegelser og deres endringer medfører naturlig motstand. Og ja, det er nettroll som reagerer hatsk på for eksempel det seksuelle i Pride, selv om det bør være irrelevant for alle andre hvem noen er intim med. Men det er også mennesker som føler at deres trygghet i normaliteten er truet, uten at de dermed er dårlige mennesker.

I utgangspunktet er de kvalifisert til å leve, stemme og bli statsminister, så naturligvis skal deres ytringsfrihet også respekteres på tross av de verbale oppgulp. Nettroll blir ikke bedre av å bli stengt ute, tvert imot, det er bedre de får møte kvalifisert og kanskje opplysende motstand i en debatt. Før man begynner å demonisere voksne menn, bør man vel også konsultere egne regler for etikk og god debattskikk?

Men i våre tid er det jo ikke noen berøringsangst for denne gruppen, noe som nok i stor grad selvfølgelig er selvpåført, men unyansert. De 20 menn som etter sigende dominerer kommentarfeltet, er utenom noen få, ganske fornuftige folk som bare interesserer seg for å debattere. Kvinner og minoriteter kan jo bare melde seg på, for det er jo et klart behov for litt flere differensierte meninger. Hvis de er nervøse for ignorante troll, husk at ingen utvikling skjer uten kamp mot dumhet på veien.

