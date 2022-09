Frp vil styrke vanlige folks økonomi, både de med og uten egen bolig

DEBATT: SVs Eirik Faret Sakariassen retter pekefingeren mot Frp i Aftenbladet fordi vi ønsker å gi familier bedre råd gjennom å fjerne den usosiale eiendomsskatten. Det lever vi godt med.

Sakariassen viser til at det er det noe av det verste at Frp ønsker å fjerne eiendomsskatten i Stavanger. Men hvorfor er det så galt? Dette vil bety flere tusenlapper spart for helt vanlige familier – hvert eneste år.

Debattinnlegg

Kristoffer Sivertsen Kommunestyremedlem Stavanger FrP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En bolig er et gode som et stort flertall av husholdningene i Norge får ta del i å eie og skal ikke være et skatteobjekt, men et hjem. Ifølge SSB var det per 2021 en andel av husholdningene på 76,4 prosent som eide bolig. Det er bra. Gjennom lavere skatter og avgifter, og færre reguleringer ønsker vi at enda flere kan eie sin egen bolig.

Frp vil styrke innbyggernes økonomi gjennom å la dem beholde mer av egne penger selv. Det trengs. Det er nemlig svært høye kostnader nå i form av økte strømutgifter, bensinutgifter, mat- og andre forbruksutgifter, som gjør at det er vanskeligere for vanlige folk å få kronene til å strekke til nå enn tidligere. Dette vil sannsynligvis fortsette i lang tid fremover. Da må vi bruke de virkemidlene vi kan – også lokalt. Spesielt i fravær av handlekraft fra regjeringen og samarbeidspartneren SV.

Sakariassen viser til at det er det noe av det verste at Frp ønsker å fjerne eiendomsskatten i Stavanger. Men hvorfor er det så galt? Dette vil bety flere tusenlapper spart for helt vanlige familier – hvert eneste år. Og hvorfor trenger Stavanger eiendomsskatt, når FrP-styrte Sola og Sandnes klarer seg uten eiendomsskatt?

Svaret er selvfølgelig at eiendomsskatt er en usosial ekstraskatt som rammer usosialt og er helt unødvendig i en kommuneøkonomi som prioriterer kjerneoppgavene til en kommune. Det er feil å sende en ekstraregning på flere hundre millioner kroner til innbyggerne, alene fordi politikere ikke klarer å prioritere og velge bort noe som er kjekt å ha.

Frp mener at familier er bedre i stand til å ta valg om egen økonomi enn politikere. Vi ønsker derfor å sikre at innbyggerne får beholde mer av egne penger så de kan ta egne valg i hverdagen selv. Det er rett og slett sunn fornuft.

Les også Jeg frykter Leif og kompisane sine kutt for å spare tusenlapper for de rike