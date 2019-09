Ungdom – du er bra nok som du er

Prøv å se for deg en verden hvor du ble sett på som like nydelig som alle andre uansett om du har blå eller grønne øyne, hvit eller mørk hud, lyst eller mørkt hår, liten eller stor mage. En verden hvor du ikke ble proppa full av bilder som forteller deg hvordan du skal se ut, at du må ha flat mage, «thay gæpp» (thigh gap) og se bra ut i alle vinkler for å bli sett på som pen.

Spiseforstyrrelser

Dessverre er det sånn at folk dømmer ut i fra utseende. Mange jenter går på unaturlige dietter for å bli bikinimodeller. Unge jenter ser opp til dem og sammenligner seg med disse tynne, høye modellene. Antall jenter som føler seg for tykke eller har spiseforstyrrelser har økt de siste årene. Én av fire jenter i studentalder har en spiseforstyrrelse. I Norge ligger vi på verdenstoppen når det gjelder dårlig selvbilde og selvfølelse. 50 prosent av 15 år gamle jenter føler seg for feite. I år ble det målt at en modell veier 23 prosent mindre enn gjennomsnittsvekten.

Vi må bruke penger på land i nød istedenfor plastisk kirurgi og diettpiller.

Hvorfor skal modeller ha så unaturlige kropper? Hvorfor kan ikke modeller være i forskjellige former og farger og vise at alle kropper er fine uansett? Hvis du veier litt ekstra er du i kategorien «plus size». Men til og med plus-size-modellene har fettet på de rette stedene og ser uoppnåelig flotte ut.

Få inn ekte kvinner

Det vi ser i motebransjen i dag er ikke bra med tanke på hva de signaliserer. Det finnes modeller som er albino, som har tydelige fødselsmerker og jenter med monobryn. Alle disse er unike på hver sin måte, men de har en ting til felles med resten av modellene, de er tynne, høye og har pene, symmetriske ansikt. Hvis motebransjen mener de er drastiske som tar inn slike unike modeller, kan de vel få inn ekte kvinner med hengepupper, «junk in the trunk», strekkmerker, store rumper og mager, maskuline damer eller lave damer? Rettere sagt normale folk som du ser på gaten.

Tenk så mye bedre selvtillit vi hadde fått hvis det var ekte kvinner i alle former og fasonger på utsiden av motebladene! Jeg mener ikke at det er negativt å ha tynn, høy og trent kropp, men det er trist at unge jenter bruker unødvendig mye av tiden sin på å prøve å få modellkropp, når faktisk ikke alle kan få det.

Trenger psykologer

Noen tar det med å ha den «perfekte kroppen» til et ekstremt nivå ved å gå under kniven og fylle inn silikon, fjerne ribbein og gjøre andre unaturlige ting med kroppen. Det er mange som blir fristet av muligheten til å fikse på kroppen din til de ser ut som Barbie. Dette sammen med usikkerhet tjener kirurger flesk på. I dobbel forstand.

Men det vi egentlig trenger er psykologer og folk som kan lære andre å elske seg selv. Jeg mener at det går an å lære seg å elske og akseptere seg selv i stedet.

Det vi ser i rundt oss vil påvirke oss enten vi vil eller ei. Hva om det vi ser er styrkende og oppløftende, isteden for noe som drar oss ned og gir oss dårlig selvbilde? Tenk hvis vi byttet ut overskrifter som «Få bikinikroppen til sommeren» med «10 måter å elske seg selv»?

Ungdom i dag kjenner på kroppspresset og det å ikke føle seg bra nok. Vi må i stedet gjøre en forskjell og jobbe for at dette ikke blir fremtiden for våre barn. Vi må bruke penger på land i nød istedenfor plastisk kirurgi og diettpiller. Vi må begynne å si til oss selv, hverandre og de som kommer etter oss at «Du er bra nok!».

DU er et nydelig menneske, DU er god og omtenksom, og DU er et bra menneske! DU kan gjøre en forskjell. DU er bra nok som du er!