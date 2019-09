Høyre jobber for mer natur i Stavanger

La oss legge til rette for mer natur i byen med fokus på et rikt fugle- og dyreliv. Et Stavanger med villere friområder forvaltet på naturens egne premisser er oppskriften til bedre folkehelse, lykkeligere innbyggere, bedre luft, økt biologisk mangfold og et bidrag til å nå de klimamål vi har satt oss. La oss legge til rette for mer natur i byen med fokus på et rikt fugle- og dyreliv.

Begynne hjemme

Det er en litt annerledes grønn bølge på gang. I en tid hvor CO₂ er hovedfienden og byer over hele verden forsøker å overgå hverandre med ambisiøse klimamål, ser de som er opptatt av naturvern og biologisk mangfold at stadig flere landområder ofres i klima sitt navn. Digre solcelleanlegg, kraftutbygging i vassdrag eller vindmøller på fjellet er alle tiltak som erstatter fossil energi med store inngrep i naturen. Selv har jeg tatt sterkt til orde for å flytte vindturbinene til havs. Det er ikke optimalt, men helt klart det beste alternativet. Vi redder ikke klima med å ødelegge naturen, men vi redder heller ikke naturen om vi ikke redder klima. Dette er vanskelig, så la oss begynne hjemme.

På samme måte som en årlig plastplukkingsdag ønsker vi en årlig treplantingsdag i Stavanger.

Klimaplanen i Stavanger legger opp til å redusere klimagassutslippene med 80 prosent innen 2030, sammenlignet med 2015, og være en fossilfri kommune innen 2040. Ambisiøse mål som mange vil kalle urealistisk. Tiltakene for å nå disse målene, er ikke presentert i sin helhet, men vi vet at de vil kreve store endringer i hvordan vi lever våre liv og spesielt i måten vi forflytter oss i hverdagen. Heldigvis får vi drahjelp av tidenes kollektivløft her i regionen. Personlig skulle jeg ønske at vi i tillegg kunne rette søkelyset på andre bidrag, som planting av trær, flere innsektsvennlige områder og bedre vern og forvaltning av friområdene. Å reparere naturens egne karbonfangere er kanskje vel så effektivt som å kutte utslipp, så jeg vil ha lokalt fokus på å restaurere myrområder og plante mer skog.

Gjør oss friskere

Stavanger har noen fantastiske friområder. Tilgjengelighet og aktivitet er en verdi vi setter høyt og derfor blir disse i stadig større grad tilpasset menneskelige behov. Flere og bedre turstier, mer lys, flere utendørs treningsstasjoner, flere aktiviteter og nye måter å bruke friområdene på. Alt i henhold til folkehelseplaner. Utendørs aktivitet og bruk av naturen gjør deg både friskere og lettere til sinns, men på hvilket tidspunkt forsvinner effekten fordi skogens lyder er borte og naturen er blitt en tom kulisse til økende menneskelig tilstedeværelse og inngripen? Den beste bruken av friområdene er for mange å gå mutters alene i skogen langt fra nærmeste sti, og fremdeles finnes slike områder igjen i Stavanger. Skal vi ta vare på dem, kreves det bedre vern og en forvaltning av friområdene der naturens behov settes i sentrum. Det beste for både natur og mennesker er friområder der planter og dyr trives, og derfor vil jeg ha med byens innbyggere for en dugnad for naturen.

Når Høyre sier vi vil plante 200.000 nye trær i Stavanger, så er det et folkehelsetiltak, et klimatiltak og et løft for biologisk mangfold. Utslippene i verden øker og arter forsvinner i et rasende tempo. Vi vil gjøre det enklere for folk å bidra og senke terskelen for å ta i et tak for moder jord. På samme måte som en årlig plastplukkingsdag ønsker vi en årlig treplantingsdag i Stavanger, fordi folk som er glade i naturen ikke ødelegger naturen, og ingen brekker et tre de har plantet selv.

Ifølge en ny klimarapport fra det sveitsiske universitetet ETH i Zürich kan mer skog og treplanting over hele verden fjerne to tredjedeler av menneskeskapte utslipp. Ikke bare er treplanting effektivt mot økte utslipp, men mest sannsynlig det billigste, enkleste og mest effektive tiltaket mot klimaproblemet.

Flere land i gang

Derfor er flere land i god gang med treplantingsprosjekt. I India ble 66 millioner trær plantet på mindre enn 12 timer i 2017, en rekord som sto seg helt til juni i år da Etiopia plantet 350 millioner trær på 12 timer. Hvor mange timer og år trenger vi i Stavanger for å plante 200.000 nye trær? 11. mai 2019 plantet Stavanger Høyre i samarbeid med Sørmarkas venner 500 eiketrær på et plantefelt i Sørmarka. Vi brukte noen få timer og hadde hjelp av omtrent 200 frivillige. Dette gjentar vi neste år forhåpentligvis flere steder i byen. Da er du hjertelig velkommen.