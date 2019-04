Jeg er for vindkraft, for våre barnebarn

Utallige rapporter fra anerkjente kilder deriblant FN forteller oss at vi taper kampen for å oppnå 1,5-gradersmålet, som i seg selv vil ha betydelig effekt på kloden vår. I lys av dette synes jeg det er flott at noen investerer og bygger vindparker selv om de er på land. Vi trenger ikke mer fornybart blir det sagt. Det avhenger av definisjonen; hvem er vi? Global oppvarming og overskudd på CO₂ er grenseløs, store utslipp i Europa påvirker oss like mye som utslipp her hjemme. Når vi har så mye vind som vi har, la oss da hjelpe Europa og raskere bli kvitt kullkraft, det er hjelp til selvhjelp.

For meg har faktisk det å redde kloden førsteprioritet.

Hvem skal betale?

Nei, la oss bygge ut offshore, der er vinden enda bedre, og vi ser den ikke, sier dere. Gjerne for meg, men hvem skal betale? Offshorevind er ikke kommersiell og dermed avhengig av støtteordninger, dette gjelder spesielt for flytende vind som er veldig aktuelt i norsk farvann. Er dere som synes å ha blitt forkjempere for denne teknologien, villige til å subsidiere her, eller skal vi bare fortsette å brenne kull i påvente av at denne løsningen blir kommersiell? Om ti år kanskje? Ikke misforstå, jeg er absolutt for utbygging av vindkraft offshore. Dette vil også gi betydelig sysselsettingseffekt som vil bidra til å styrke norske leverandørers konkurransekraft internasjonalt hvor dette vil være en mega-industri fremover. Men det er ikke gjort i en håndvending uten støtte fra det offentlige, deg og meg!

Ikke skremt av arealskissen

Som nevnt, synes jeg det er flott at noen er villig til å investere i norske vindparker. Og jeg blir ikke skremt av arealskissen som ble lagt frem av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 1. april. Vi har uendelig med areal igjen som ikke berøres, og for meg har faktisk det å redde kloden førsteprioritet. Og hvorfor er der slik debatt om hvorvidt investorer er norske eller utenlandske. Vi har utviklet norsk kontinentalsokkel i snart 50 år ved hjelp av blant andre Exxon, Mobil, Shell og BP, bare for å nevne noen, kan ikke huske at jeg hørte så mange protester da. Og det er ikke mye protester når norske bedrifter investerer internasjonalt!

La oss gjøre det nå

La oss løfte blikket, kloden trenger ett dramatisk skifte, vi kan bidra, la oss gjøre det, ikke for oss selv, men får våre og andres barn og barnebarn. Og la oss gjøre det nå og hver dag fremover.