Brekk ikke beinet i disse korona-tider

KORONAMODUS: Det kom et lite smell fra foten, der den havnet i vridd vinkel under tyngden av kroppen. Var det et leddbånd som røyk eller et bein som brast?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Innsenderen skriver om et helsevesen som minner mest om en militærleir. Foto: Jarle Aasland

Debattinnlegg

Astri Fritsen Sandnes

Nettsider blir saumfart for gode råd. Javel, ispose på ankelen og foten høyt hevet, og så på apoteket og kjøpe krykker til den uheldige. Men det blir bare verre, hovent og blått. Du må på legevakten, sier jeg.

Hva vil du her?

Sandnes legevakt dagen etter: Hva vil du her? Bare lurte på om jeg kan ha brukket ankelen? Da må du kontakte fastlegen din.

Etter forgjeves ringing til feriestengt fastlegekontor, gjør vi et nytt forsøk på Sandnes legevakt. Nå er det sent på kvelden, og vi blir tatt imot etter å ha forsikret om at vi ikke har luftveissymptomer, ikke har vært i utlandet, ikke reist i det hele tatt noe sted i det siste og ikke vært sammen med noen som har reist. Vaktlegen er en drøm av en lege og skriver ut rekvisisjon til røntgen i Stavanger. Men det er stengt der nå, så dere må prøve i morgen, altså lørdag.

Lørdag morgen ankommer vi SUS, kjører til hovedinngangen for å slippe av han med krykkene. Det er satt opp forvirrende stengsler foran hovedinngangen, så vi må spørre sikkerhetsvaktene utenfor hvordan man kommer seg inn. De forklarer, og han med krykkene kreker seg ut mens ledsager kjører bilen ned i parkeringshuset under. Der går det vanligvis trapp direkte opp til lobbyen, men nå var den inngangen stengt, så ledsager må rundt og ta seg opp til hovedinngangen. Svingdøren stengt og han med krykkene er forsvunnet.

Astri Fritsen.

Hva vil du her?

Hva vil du her, spør vakten i glassburet. Jeg følger en som skal til røntgen. Beklager, ingen pårørende har adgang, er svaret. Men jeg har rekvisisjonen i vesken min. Han får komme ut og hente den da. Men ojsann, jeg har visst også mobilen hans i vesken min. Da får du gå inn, men kom tilbake straks.

På røntgenavdelingen er vi helt alene. Den vennlige pleieren i glassburet sier det er greit at ledsager får følge med inn. På et knepp er bildet tatt og ankelbruddet påvist. Vi får med lapp med henvisning til akutt poliklinikk.

Det er i det andre bygget. De har ingen rullestol å låne ut, så vandringen er lang og møysommelig. Utenfor akutten er det satt opp brakker og strenge vektere vokter området.

Hva vil dere her?

Hva vil dere her? Henvisningen blir gransket, vekteren må inn i brakken og konferere, før hun kommer ut og sier at det er greit, vi kan fortsette til inngang 4. Er dette en militærleir? Inngang 4 er låst, vi må ringe på dørklokken. En stemme i høyttaleren spør: hva vil dere her? Navn og personnummer må oppgis og etter en liten stund går døra opp.

På akuttmottakets venterom er vi også helt alene. Hvor er alle de syke i denne byen? Ortopedisk poliklinikk åpner ikke før klokken elleve får vi vite, så bare sitt ned og vent en time. Vi angrer på at vi ikke tok med oss nistemat. Etter halvannen time blir pasienten endelig hentet i en rullestol og ledsager får være med. Vi passerer tomme og øde korridorer og mottaks-rom, vi går nesten i ring og ender opp ikke langt fra røntgenavdelingen. Inn på et behandlingsrom, vent her så kommer legen etter hvert.

Godt vi ikke var til bry

Legen kommer, tar et nytt bilde, ser på det i fire sekunder og sier at det er et fint brudd, så du kan bare gå hjem, og kom til kontroll om ti dager. Hva, ikke gips? Men legen har ikke tid til å forklare. Pleieren kommer tilbake med rullestolen og forklarer veien ut, som går via røntgenavdelingen og hovedinngangen.

Vel ute kjenner vi på lettelsen over at vi ikke var til mer bry for helsevesenet enn et ankelbrudd som ikke trengte behandling.