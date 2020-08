Norge trenger både fiber og 5G

KRONIKK: Vi som bygger ut digital infrastruktur, bør selv få vurdere hvilken teknologi som er best egnet.

«Fiber er den digitale grunnmuren for alle bredbåndsløsninger – også de trådløse – og vil være forutsetning for alle kommende generasjoner mobilnett», skriver Toril Nag i Lyse, Trond Skjellerud i Eidsiva og Svein Olav Munkeby i NTE. Foto: Ricardofoto/LYSE

Debattinnlegg

Toril Nag Konserndirektør tele, Lyse

Trond Skjellerud Adm. direktør, Eidsiva Bredbånd

Svein Olav Munkeby Konserndirektør fiber, NTE

God konkurranse i telekom-markedet har gitt nordmenn tilgang til et av de best utbygde bredbåndsnettene i verden. Dette er et resultat av en vellykket politikk som har gitt store investeringer i utbygging av både fiber og mobilnett, med relativt liten bruk av statlige midler.

Når målet nå er å sikre raskt internett til alle – også i grisgrendte strøk – bør dagens modell, hvor infrastrukturselskapene selv velger teknologi, videreføres. Kun slik sikrer vi investering i teknologi som står seg over tid.

Samvirke

Med utbyggingen av 5G-nettet tenker kanskje noen at tiden er moden for å forkaste fiberutbygging i spredt bebygde strøk og kun satse på 5G for å spare offentlige midler. Men et godt digitalt tilbud til folk og bedrifter er ikke et spørsmål om fiber eller 5G. Vi må ha begge deler.

Som distrikt- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) nylig uttalte: Både fiber og 5G er nødvendig for å nå de svært ambisiøse målene regjeringen har for en god, framtidsrettet og sikker digital infrastruktur i Norge.

Fiber er nemlig den digitale grunnmuren for alle bredbåndsløsninger – også de trådløse – og vil være forutsetning for alle kommende generasjoner mobilnett.

Rask og effektiv framtid

Fiberbredbånd er, enkelt forklart, internett med uendelig kapasitet. Signalene sendes med lysets hastighet så du kan laste både opp og ned like raskt, uavhengig av hvor mange som bruker nettet samtidig. Med fiberbredbånd kan du i dag få hastigheter helt opp i 1000 megabit per sekund (Mbps).

Til sammenligning vil femte generasjons mobilnett (5G) få hastigheter som kan komme godt over 100 Mbps når det er bygget ut. Teknologien forutsetter likevel basestasjoner med fibertilknytning som må plasseres tettere enn dagens 4G-master for å levere tilsvarende rekkevidde.

I praksis betyr dette at utbyggingen av fiber må fortsette sammen med 5G. Videreutvikling av fibernettene vil sikre data til basestasjoner, og avlaste nettet etter hvert som datamengdene øker. 5G vil da være en god løsning for virksomheter og husstander der det ikke er praktisk eller økonomisk gjennomførbart å bygge ut fibernett.

Når en sammenligner kostnader ved bredbåndsutbygging, må en derfor gå ut fra at investeringsbehovet vil ligge et sted mellom de estimerte kostnadene for full fiberdekning og tilsvarende anslag for full mobilbasert dekning. Bare slik kan vi videreføre en robust infrastruktur som legger til rette for framtidig kapasitetsbehov.

Et digitalt klasseskille

Allerede 3. kvartal i 2019 viste internettmålingen fra Statistisk sentralbyrå at gjennomsnittshastigheten i norske husholdninger lå på 150,3 Mbps, og datatrafikken i fiberkablene våre bare øker. Da koronaviruset stengte ned Norge i mars, fikk vi demonstrert hvor avgjørende moderne bredbånd er for samfunnet. I en situasjon hvor både undervisning og arbeid foregikk innenfor hjemmets fire vegger, ble skillet mellom de som har og de som ikke har stabilt og raskt internett, enda tydeligere.

Økningen i datatrafikken de siste årene har vært eksplosiv, og Norge har den høyeste internettbruken i befolkningen blant alle landene i Europa. Likevel har vi et digitalt klasseskille i dagens Norge. 360.000 husstander, hovedsakelig beliggende i spredt bebygde strøk, mangler bredbånd. Det har store konsekvenser for den enkelte, men også for næringslivet og verdiskapingen.

De siste årene har stadig flere fått tilgang på fiberbredbånd. I 2019 økte antallet abonnement med 154.000 på landsbasis. Samtidig kjøper stadig flere internett med høyere hastighet. Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser at 43 prosent av alle private bredbåndsabonnement ved utgangen av 2019 var abonnement på 100 Mbps eller mer.

Ambisjonen for 2025

Digitaliseringen av Norge verken bør eller kan stoppes. Hverdagen vår blir stadig mer digitalisert. Regjeringen har et uttalt mål om at alle innbyggere, næringsdrivende og frivillige organisasjoner som har evne til det, skal kommunisere digitalt med offentlig sektor innen 2025. Da må de settes i stand til det.

Skal vi lykkes med den videre digitaliseringen av blant annet helsevesenet og utdanningssektoren, trenger vi internettløsninger som kan håndtere kravene til hastighet og stabilitet. Med fiber som vår digitale grunnmur, vil vi være forberedt på utviklingen som vi vet kommer.

Vi mener derfor at regjeringen bør fortsette å la oss som bygger ut infrastruktur, selv vurdere hvilken teknologi som er best egnet. Vi tror at det fortsatt må satses på fiberutbygging i parallell med 5G.

Altibox-partnerskapet, hvor NTE, Eidsiva og Lyse er blant 30 lokale fiberutbyggere, leverer i dag fiber til over 600.000 kunder over hele landet, og er Norges største fiberaktør. De siste 15 årene har vi bidratt med rundt 16 milliarder kroner i utbygging av høyhastighetsbredbånd. Vi er forberedt på å gjøre vårt for å bygge ned dagens digitale klasseskille.