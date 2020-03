Equinor satser i Stavanger-regionen

DEBATT: Den siste uken er det uttrykt bekymring for Equinors ønske om å flytte base- og transporttjenester for Martin Linge-feltet fra Stavanger til Bergen. Ingen arbeidsplasser vil forsvinne fra Stavanger. Vi satser i Rogaland.

Ingen grunn til å bekymre seg for Equinors tilstedeværelse i Stavanger-regionen, selv om base- og transporttjenester for Martin Linge-feltet flyttes til Bergen, skriver Jez Averty i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland/Equinor

Jez Averty Plassjef Stavanger og direktør Drift Sør, Utvikling og produksjon Norge, Equinor

Nær 50 år etter at vi etablerte vårt hovedkontor på Forus, har vi en tung tilstedeværelse i Stavanger-regionen. Aktivitetsnivået knyttet til drift av felt har vokst de siste årene. Daglig sjekker 5000 ansatte inn på kontorene våre på Forus.

Senere i år starter produksjonen fra Martin Linge-feltet. Det skal driftes fra Stavanger. Feltet, som vil bli lavt bemannet offshore, ligger nordvest for Bergen, nær Oseberg feltsenter. Vi planlegger derfor å drifte logistikk- og helikoptertjenester ut fra Mongstad og Flesland fordi:

Det er snaut 100 kilometer kortere å fly ut til feltet fra Flesland enn fra Sola, og det betyr kortere reisetid i helikopter.

Martin Linge blir en del av den logistikkruten som dekker Oseberg og andre installasjoner vest for Bergen. Det reduserer et enkeltfartøys seilingstid med 11 timer på hver rundtur.

Stor tyngde i regionen

Driftsorganisasjonen til Martin Linge er i Stavanger er anslått til ca. 50 årsverk. Vi bygger nå er topp moderne kontrollrom på Forus.

Aktivitetsnivået på Dusavik-basen har vokst de siste årene som følge av økt aktivitet fra nye felt i sørlige Nordsjøen. At forsyningene til Martin Linge skjer fra Mongstad går ikke utover antallet arbeidsplasser på basen i Dusavika.

Det kan også nevnes at helikoptertransporten fra Sola har økt med over 50 prosent de siste årene etter oppstarten av Gina Krog og Johan Sverdrup.

Det skjer mye positivt for aktiviteten i regionen:

I driftsfasen gir Johan Sverdrup 3400 årsverk. 90 prosent av disse er i Norge, og en stor andel av dem er lokale. Bare i Equinor er ca. 600 årsverk tilknyttet feltet.

Forlengelse av levetiden til Statfjord-feltet frem mot 2040 sikrer betydelig aktivitet for våre ansatte og leverandører.

Funnet i Sigrun Øst-prospektet, som ble annonsert i forrige uke, er nær Gudrun-feltet. Funnet kan bidra til å forlenge levetiden til feltet driftet fra Forus.

Snorre-feltet med driftsorganisasjon på Forus er planlagt å produsere ut 2040.

2300 er i sving fordelt på tre skift på Martin Linge-feltet, i tillegg til rundt 400 hos Rosenberg Worley på Buøy.

Tett dialog

Equinors hovedkontor er og forblir i Stavanger, og vi er tett dialog med politiske ledere i regionen. Vi jobber for sikker og langsiktig aktivitet på norsk sokkel og har behov for stabile rammevilkår. Vi utvikler kompetansemiljøer videre og er opptatt av å sørge for stabil rekruttering, verdiskaping og ringvirkninger.