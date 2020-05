Sammen for Europa

DEBATT: EU-samarbeidet smis gjennom kriser. Nå har vi en historisk mulighet til å skape et mer solidarisk og velfungerende EU med en klarere stemme i verden.

– Når EU samarbeider kan vi utgjøre en global aktør på størrelse med USA og Kina, skriver Knut André Sande. Foto: Scanpix

Knut André Sande Leder av Europeisk Ungdom

Onsdag 20. mai skriver Aftenbladet på lederplass at EU er på randen av sammenbrudd, men at det heldigvis finnes håp. Forrige uke lanserte Frankrike og Tyskland en plan som kan redde unionen. Den må Norge bidra til, for det er i norske interesser at EU-samarbeidet styrkes.

Koronapandemien har gitt oss en ubehagelig påminnelse om hvor avhengig vestlige land er av å importere billige varer fra Kina. Da de kinesiske produksjonslinjene stoppet opp, førte dette raskt til varemangel over hele Europa. Noen varer kan vi klare oss uten. Verre er den kritiske mangelen på nok smittevernutstyr til bekjempelsen av pandemien.

Bli mer selvforsynt

«Vi har vært for naive. Vi har latt oss bli for avhengige av andre lands teknologier», uttalte Macron og Merkel da de møtte pressen etter en felles videokonferanse 18. mai, og viste til strategiske og samfunnskritiske tjenester og industri, deriblant smittevernutstyr, medisiner og 5G-teknologi. Nå foreslår de to statslederne blant annet at EU skal prioritere sine egne underleverandører, bli mer selvforsynt og utvikle mer høyteknologi.

Den globale maktbalansen er i endring. Mens Kina vokser fram, trekker USA seg tilbake. Samtidig er Europa et falmende kontinent som utgjør en stadig mindre andel av verdens befolkning. Hvem ser etter våre interesser? Hver for oss er hvert europeiske land for lite, men når vi samarbeider i EU kan vi utgjøre en global aktør på størrelse med USA og Kina.

Historisk mulighet

EU-samarbeidet smis gjennom kriser. Nå har vi en historisk mulighet til å skape et mer solidarisk og velfungerende EU med en klarere stemme i verden. Norge går bra når Europa går bra. Derfor er det i våre interesser at EU lykkes. Det håper jeg Norge bidrar til.

