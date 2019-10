Hva nå Paradis?

I øyeblikket foreligger det et arkitektutkast, «The Long Green», som det heter på norsk. Det kan sies mye om det. De fleste av oss har sagt vårt. Nå også den nye, politiske alliansen. Forslaget er ikke godt nok. Greit.

Men hva har de erfarne politikerne i alliansen og andre drevet med tidligere når det gjelder prosjektet på Lagård, nåja Paradis? Har ikke tanken om en områdeplan streifet dem før nå? I snart ti år har prosjektet vært på den politiske agendaen. I mellomtiden ligger området som en ødemark. Hvor lenge skal vi holde på?

I denne saken har altså den nye alliansen latt høre fra seg. I særdeleshet nyinnflyttede Mímir Kristjánsson. Han betegner det eksisterende arkitektforslaget som «en mastodont av et bygg», Aftenbladet 8. oktober. Gjerne det.

Hva med Knud Holmsgate?

Men hvorfor har ikke Mímir og de engasjert seg i Base-prosjektet i Knud Holmsgate? Det er snakk om et bygg med 17-18 etasjer. Jeg har ikke hørt et pip fra alliansen om dette prosjektet. Hvis ikke det er et mastodontbygg, hva er det da? Et dukkehjem?

Tilbake til Paradis-prosjektet på Lagård. Om det blir Aker BP eller andre som får bygge, er meg revnende likegyldig. Poenget er at noe må skje enten det blir et rent boligområde, eller en miks av bolig og næring tilsatt kultur, atspredelse og møteplasser. Legg til mulighet for skole, barnehage, bydelssenter, aktiviteter på Hillevågsvannet, park bare for å nevne noe. Ooops, det minner visst om en områdeplan.

Må være en spøk

Bestem dere politikere. Hvis det er så at Aker BP og Base Property ikke er aktuelle utbyggere, sett sluttstrek nå og åpne for andre. Til slutt. Det er antydet at det kan ta opp til to år å utarbeide en områdeplan. Det må være en spøk.

SAMLESIDE: Les mer om Paradis