DEBATT: Greta Thunberg var kanskje årets forbilde for mange unge personer i 2019, men hvem blir årets forbilde i 2020?

«Norge er i toppen når det gjelder klimavennlig produksjon som minimerer utslipp», skriver Marcus Berven. Foto: Scanpix

Marcus Berven Fylkesleder, Rogaland for Industri- og næringspartiet (INP)

Jeg håper og tror at årets forbilde i 2020 blir en person som kjemper for at olje og gass skal fortsette sin produksjon i lang tid fremover. Jeg ønsker ikke at mine barn skal ha en usikker fremtid i vente på grunn av ungdommer som mener at vi redder klimaet ved å stenge kranen.

Hva med plasten i havet?

Jeg syntes at klimaet er en viktig sak, og det er selvfølgelig noe vi må gjøre noe med. Se bare på plasten i havet. Dere som ropte høyest om dette da dette var aktuelt, er det dere som roper høyest mot olje og gass i dag? Sist jeg sjekket var fortsatt havet fullt av plast. Dere har et kjempeflott engasjement, men dere må bli ferdig med å redde en ting om gangen. Bli ferdig med å bekjempe plast i havet først, så kan dere finne et nytt problem. Men en ting er sikkert, og det er at klimaet blir verre hvis Norge stenger kranene.

Jeg er selv ikke ekspert på disse tingene, men det er heller ikke ungdommene som roper høyest. Jeg referer bare til administrerende direktør i Norsk olje og gass som forklarer dette ganske bra: – Selv FNs klimapanel slår fast at rundt en fjerdedel av den energien verden trenger i 2050, må komme fra olje og gass. Mesteparten av oljen i verden er tungolje, mens oljen fra Norge er lettere og gir langt mindre klimagassutslipp. Det vil derfor være helt galt å flytte produksjonen fra Norge til land med høyere utslipp, sier administrerende direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

Men la oss tenke litt på hva som kan skje hvis vi stenger kranen og andre land tar over vår produksjon. Det blir enkelt og greit mer og tyngre utslipp, som skader jorda enda mer. Norge er i toppen når det gjelder klimavennlig produksjon som minimerer utslipp. Hvis Norge gjør dette, vil det ikke bare få større negative konsekvenser for klimaet i verden, det vil også få nasjonale konsekvenser. Det vil bli færre arbeidsplasser, mindre penger i statskassen, og vi må importere flere ting fra andre land. Det er heller ikke så klimavennlig.

Lære andre våre metoder

Norge bør ikke stoppe produksjon av olje og gass, men heller lære andre land våre metoder på hvordan produksjonen kan minske utslippene. Jeg vil tro dette er en bedre og mer klimavennlig framgangsmåte enn å bare «stenge kranen».

Publisert: Publisert 16. januar 2020 08:00

