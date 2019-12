Eiendomsskatt – en unnskyldning koster ingenting

DEBATT: I et leserbrev 3. desember skriver varaordfører i Stavanger Dagny S. Hausken et svar på vårt leserbrev hvor vi belyste Hausken sitt løftebrudd ovenfor innbyggerne i Rennesøy og Finnøy angående innføring av eiendomsskatt.

Tor Bernhard Harestad Kommunestyrerepr., Stavanger (Frp)

Jørn Kyle Finnesand Varakommunestyrerepr., Stavanger (Frp)

Hausken kaller dette for «useriøs drittslenging», men ut fra hennes leserbrev er det tydelig at sangeren Elton John hadde rett når han skrev at «Sorry seems to be the hardest word.» Hausken kunne bedt innbyggerne om unnskyldning for å ha brutt inngåtte avtaler, men velger å vri saken over på hva som har skjedd i fellesnemda. Dette er en avledningsmanøver.

God for alle parter

Før valget i 2015 fikk velgerne presentert en fremforhandlet intensjonsavtale mellom Finnøy, Rennesøy og Stavanger kommune som var god for alle parter. Avtalen var fremforhandlet av de folkevalgte, og alle parter fremsto som om de hadde til hensikt å følge denne avtalen.

Velgerne satte seg grundig inn i avtalens innhold, stolte på politikerne og stemte ja til kommunesammenslåing. Deretter begynte arbeidet med å forberede den nye kommunen i fellesnemda, og det er her Hausken bommer når hun prøver å sammenligne vedtak gjort i fellesnemda med løfter gjort ovenfor velgerne.

Ingen velgere fikk anledning til å ta stilling til om kommunen skulle være språknøytral eller bokmålskommune. Ingen velgere fikk anledning til å velge «kommunestyre» eller «bystyre». Grunnen er at disse spørsmålene ikke er nevnt i intensjonsavtalen, men lovnaden om å ikke innføre eiendomsskatt står i avtalen svart på hvitt.

Fremskrittspartiet har hatt samme standpunkt fra dag én. Vi ønsker å hindre eiendomsskatt for innbyggerne i Rennesøy og Finnøy. Dette fikk vi inn i intensjonsavtalen, og vi holdt ord.

Sannheten er at Hausken kunne valgt å ikke stemme for innføring av eiendomsskatt for Rennesøy og Finnøy, og dermed holdt sitt løfte i henhold til avtalen. Det kunne medført at hun ikke hadde blitt varaordfører. Hvis hun virkelig ville opprettholde lovnadene fra intensjonsavtalen, burde hun uansett stått på i forhandlingene med det kommende flertallet om at Sp ville hatt dette med. Derfor er ikke denne koblingen drøye påstander. Det er ikke useriøs drittslenging.

Bør kunne beklage

Rennesøy- og Finnøybuen må gjøre seg klar for en ny regning signert de røde flertallspartiene i Stavanger med varaordfører Dagny Hausken i spissen. Det er trist, og det er et løftebrudd, uansett hvor mye Hausken prøver å gå rundt grøten. Vi forventer dessverre ikke at hun og flertallspartiene skal snu, men som en gest ovenfor velgerne bør hun i alle fall beklage. I motsetning til eiendomsskatten koster en unnskyldning ingenting.

