Ta styringen på byutviklingen på Kvernaland/Orstad!

Time kommune har nå utviklet forslag til arealdelen av kommuneplanen for 2019 – 2030, som skal opp på ekstraordinært formannskapsmøte 14. mai. For oss som ventet et gjennomtenkt utkast med hensyn til byutviklingen på Kvernaland/Orstad (Jærbyen), ga ikke planene svar på noen av de viktige spørsmålene, snarere tvert imot.

Det skal utvikles en by i området som både er større enn Klepp og Bryne, men det finnes ingen tanker om innholdet i byen. Hvordan skal kommunene Time og Klepp samarbeide om viktige verdier, som sentrumsutvikling, kulturtilbud, helse og velferd, natur og friluftsliv? Ja, verdien av natur og friluftsliv i «byen» skal bygges ned. Kommunen vil tillate en forsert utbygging i Kalbergskogen. Fem mål skal bygges ut, med oppstart snarest mulig. Hvorfor kan kommunepolitikerne i Time komme til å støtte dette? Dagens boligmarked er kjølig og det er flust med arealer som allerede er åpnet for utbygging. Det er ikke behov for disse boligene i planperioden!

Byens tekniske og sosiale infrastruktur er uteglemt, kulturtilbud har aldri vært diskutert, og hvordan folkehelse og barn og unges behov skal ivaretas, synes å være utsatt til senere.

Koordinering trengs

Klepp kommune er avvisende til noen form for utbygging av Kalbergskogen, mens Time kommune synes å ha en helt annen oppfatning. Her trengs koordinering. Grøntområder er svært viktig for utvikling av byer. Strand kommune brukte 17,4 millioner kroner for å stoppe upopulære boligblokker på Jørpeland, og Strand er en langt mindre kommune enn Time. Politikerne i Time kommune trenger ikke bruke en eneste krone, kun ta ut området på fem mål fra arealplanen.

Klima, transportstrategi, tilpassing til grøntstrukturer, tydelig senterstruktur, miljøvennlig transport, kollektivtransport, disponering av næringsområder er viktige føringer som må løses. I «Jærbyen» vil kommunene tilstrebe fortetting rundt jernbane, vegtrase og foreslåtte sentre. Det vil bygges ut i nærområdene og ny omkjøringsveg skal etableres. Alle områdene skal ha maksimum en kilometer til kollektivtransport. Det har ført til store interessekonflikter med jordvern og friluftsinteresser. Byens tekniske og sosiale infrastruktur er uteglemt, kulturtilbud har aldri vært diskutert, og hvordan folkehelse og barn og unges behov skal ivaretas, synes å være utsatt til senere. Bybåndet sør som er grunnlaget for arealplanen søker å redusere transportbehovet med bil, men er i realiteten en utbygging av bo og industriområder uten øvrig infrastruktur. Befolkningen i «Jærbyen» må reise til Bryne, Klepp og Sandnes for å gjøre sine innkjøp, og transporten til og fra er med bil. Planen bærer preg av tradisjonell, traust, reaktiv tankegang, hvor løsningene av planforutsetningene må diskuteres.

Haster

Når Bryne skulle utvikles til bystatus, ble det satt ned grupper som skulle ivareta byutviklingen. Hvorfor diskrimineres byen på Kvernaland/Orstad? Kommunegrensene gjør det prosjektet langt vanskeligere enn situasjonen var på Bryne. Mitt forslag er at Klepp og Time kommuner må ta initiativ til byutviklingskonferanser og ta inn representanter fra lag, organisasjoner og interesser i planleggingen. Vi trenger politikere som spiller på lag med befolkningen. Det haster!