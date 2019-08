Det lyseblå Stavanger Høyre er en myte

Høyre i Stavanger bruker mye tid i denne valgkampen på å snakke om at de er lyseblå. Den siste tiden har jeg blitt pepret med annonser fra Høyre i sosiale medier der ordførerkandidat John Peter Hernes til Vårt Land sier at Stavanger er et bakvendtland i Høyre. Min påstand er at det aldri har vært mindre riktig enn nå. Om du legger lag på lag med lyseblå maling i 24 år blir blåtonen ganske mørk til slutt.

For dem som trenger det mest, er konsekvensene av den mørkeblå politikken størst.

Det bør også uroe Høyre at de i sin valgkamp-retorikk beskriver en helt annen virkelighet enn det folk i Stavanger opplever. Hernes fremhever at de står for en kombinasjon av konservatisme og sosialt ansvar, men ser vi på realitetene er det lite sosialt ansvar å spore. 24 år med Høyre-styre merkes mest hos barna og de som har minst å rutte med. For dem som trenger det mest, er konsekvensene av den mørkeblå politikken størst.

Barnefattigdom

Forskjellene mellom folk øker. De siste årene har forskjellene mellom folk og barnefattigdommen økt mer i Stavanger enn i noen annen by i Norge. Stavanger har nå de største inntektsforskjellene i landet, og det har blitt vanskeligere å ha lite å rutte med i byen vår. Frem til 2010 var det en nedgang i andel barn som vokste opp i lavinntektsfamilier. Denne trenden har siden snudd og blitt erstattet med en tydelig økning i barnefattigdom i Stavanger.

Økt privatisering av skolen. Utviklingen de siste årene har skutt fart. Det har aldri vært flere privatskoler i Stavanger: Bare siden 2014 har Høyre sagt ja til 910 nye friskoleplasser. Alle som søkte fikk ja fra Høyre. I tillegg ser nå Stavanger tidenes skoleopprør, der foreldre, rektorer og tillitsvalgte slår alarm om at skolene i Stavanger er underfinansiert. Mange skoler har kuttet til beinet, og det går utover både barna, kvaliteten og de ansatte.

Kommersielle driver omsorg. Stavanger er ved siden av Oslo den storbyen som har flest kommersielle tilbydere innen rus og psykiatriomsorgen.

Trenger en si mer?

Samarbeid med Frp. Trenger en si mer? Lyseblått er ikke en passende farge for noe flertall som er avhengig av Frp på ytre høyre fløy.

Arbeiderpartiet har kamp mot de økende forskjellene og barnefattigdommen som vår viktigste sak, og går til valg på et skifte i Stavanger. Etter tunge år med oljekrise trenger byen vår at vi setter sterkere fellesskap først. For å gjøre noe med et problem, må man starte med å anerkjenne at det eksisterer. Ulikhetene øker, og vår ordførerkandidat Kari Nessa Nordtun har handlekraften til å gjøre noe med det.

Ikke maktet å ta grep

Er Stavanger Høyre blottet fra sosialt ansvar? Selvsagt ikke, men eksemplene over viser den markante høyresvingen partiet har tatt de siste årene. Når en samtidig ikke har maktet å ta grep om de økende forskjellene mellom folk og barnefattigdommen bør tiden en kaller seg lyseblå være over. Det fortjener velgerne at Stavanger Høyre er ærlige om.